Call of Duty Warzone diventerà più popolare di Fortnite, stando a un’analisi

Da quando Call of Duty Warzone ha fatto il suo esordio sul mercato, gli appassionati del genere battle royale stanno assecondando l’ottimo lavoro proposto dall’FPS di Activision. È difficile pensare che l’ultima iterazione della saga di COD possa spodestare Fortnite dal trono su cui siede da ormai anni, ma stando a una recente analisi condotta da Piper Sandler, non ci vorrà molto prima che Warzone diventi più popolare del battle royale di Epic Games.

L’analisi verte sulla distanza tra Fortnite e gli altri titoli appartenenti allo stesso genere che si sta accorciando sempre più. È da anni che il titolo Epic si trova ai vertici delle classifiche ed è “fisiologico” che prima o poi arriverà quel videogioco che riuscirà a sottrargli il posto, e secondo questa analisi quel gioco potrebbe essere proprio Call of Duty Warzone.

C’è da dire però, che al momento Fortnite rimane ancora il videogioco più giocato, con un 39% dei giocatori ancora ben incollati sul titolo di Epic Games. Guardando alla percentuale dell’anno scorso possiamo però già notare come ci sia stato un calo, dato che aveva raggiunto la percentuale del 54%. Call of Duty Warzone invece ha debuttato subito molto forte, con un picco massimo raggiunto di 30 milioni di giocatori connessi simultaneamente all’ultima esperienza battle royale di COD.

Non possiamo prevedere con certezza cosa succedere d’ora in poi, di sicuro se Fortnite vorrà mantenere il proprio primato costruito nel corso degli anni, dovrà fare i conti con un agguerritissima Activision che ha messo in campo un pezzo da 90 come Call of Duty Warzone. Se avete iniziato a giocare a COD Warzone, sicuramente vi può fare comodo la nostra guida completa. Pensate anche voi che Warzone possa prendere il posto di Fortnite? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.