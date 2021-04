Call of Duty Warzone: risolti diversi bug, in arrivo fix per due armi

Raven Software ha finalmente pubblicato la tanto attesa nuova patch di Call of Duty Warzone, attua a risolvere diverse problematiche del battle royale. Di fatto, molti giocatori stavano riscontrando diversi problemi con l’evento ‘Hunt for Adler, nonché con un fastidiosissimo bug utilizzato come exploit da alcuni giocatori poco sportivi. Senza perderci in ulteriori chiacchiere, analizziamo assieme le problematiche risolte dal team di sviluppo.

Per quanto riguarda l’evento a tempo, molti giocatori non riuscivano a completare gli obiettivi delle missioni, in quanto non spawnavano correttamente. Adesso, quando i giocatori affronteranno le attività, dovrebbero riuscire a portarle al termine senza alcun problema. Proprio per questo, Raven ha prolungato di 24 ore la durata dell’evento, che avrebbe dovuto concludersi il 28 aprile. Insomma, avrete tempo fino ad oggi per completare Hunt for Adler, dopodiché non sarà più disponibile, a quanto pare.

Con la nuova Stagione 3 di Call of Duty Warzone e la distruzione di Verdansk per via di un’esplosione nucleare, ha fatto il suo debutto una nuova versione della mappa: Verdansk ’84. Ma, oltre a portare freschezza al titolo, la nuova ambientazione ha portato con sé un fastidiosissimo bug. Infatti, alcuni punti di Verdansk ’84 spedivano i giocatori al di sotto dell’area di gioco e, moltissimi giocatori, hanno sfruttato il bug per uccidere gli altri giocatori restandosene comodamente sotto al terreno. Potrete visionare quanto descritto grazie al video sottostante postato da un utente su Reddit.

Prossimamente, il team di sviluppo ha annunciato che lavorerà al bilanciamento per CR-56 AMAX, FARA 83 e Bullfrog, e su modifiche alla velocità di fuoco ADS sugli accessori di Call of Duty Black Ops Cold War. Non ci resta che attendere comunicazioni da Raven Software per sapere quando queste modifiche verranno attuate. Pertanto, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per non perderci alcuna novità a riguardo.