Call of Duty Warzone: la Stagione 3 porta i giocatori nel 1984

Con l’arrivo della Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, gli appassionati del brand di COD stanno sperimentando quelle che sono solamente le prime novità di uno dei processi di aggiornamento più grossi per il franchise. Il tanto amato battle royale nell’universo di Call of Duty ha da poco superato un traguardo incredibile, facendo segnare la presenza di oltre 100 milioni di giocatori, a dimostrazione di quanto sia ancora in espansione la community.

Da qualche ora Call of Duty Warzone ha ricevuto la più grande trasformazione di sempre, con un viaggio che porta i giocatori indietro nel tempo, nell’anno 1984, durante la Guerra Fredda. Nel tempo Warzone presenterà enormi cambiamenti, tra cui nuovi ed esclusivi punti d’interesse, un nuovo e migliorato gameplay e importanti ottimizzazioni grafiche su tutta la mappa, compresi gli edifici. Tutte le superfici e tutti gli oggetti sono stati migliorati per fornire un’esperienza di gioco più fluida.

Rob Kostich, Presidente di Activision ha dichiarato quanto segue: “La Stagione 3 porta con se non solo una trasformazione della mappa all’anno 1984, ma anche un’enorme quantità di contenuti e nuovi aggiornamenti, di cui molti già al lancio. Non solo, abbiamo anche intenzione di portare tanti contenuti gratuiti per Black Ops Cold War. Oggi è davvero un giorno da ricordare per i giocatori e la nostra community. C’è molto altro in arrivo in questa stagione e nei prossimi mesi, tenetevi pronti!”

Arrivati a questo punto, i giocatori di Call of Duty Warzone non possono fare altro che tornare negli anni ’80 e cominciare a sperimentare con tutte le novità già introdotte nelle scorse ore. Nel frattempo, Raven Software ha confermato che è attualmente in sviluppo una versione PS5 e Xbox Series X|S dell’amato Warzone.