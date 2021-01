Call of Duty Warzone si dà alla musica, utente vince usando un flauto

Videogiochi e musica, un connubio perfetto. Non è la prima volta che assistiamo a delle sfide a dir poco inusuali attraverso strumenti musicali usati come controller. Ricorderete ad esempio il Dance Pad utilizzato in Dark Souls, oppure i Bonghi di Donkey Kong in Sekiro Shadows Die Twice. Insomma, ci siamo sempre divertiti ad assistere a queste challenge assurde e non ci stancheremo mai in futuro. In questi giorni sta spopolando sul web la vicenda di un utente, tale DeanoBeano, che ha utilizzato un flauto come controller in Call of Duty Warzone.

Si, avete capito bene, un flauto utilizzato nel battle royale firmato Activision. La cosa buffa è che l’utente è riuscito a compiere delle vere e proprie azioni da pro player, riuscendo a fare una serie di colpi da maestro durante i match ed addirittura a vincere nell’inquietante Gulag. Il video, postato sul proprio profilo Twitter, è davvero esilarante. La reazione del ragazzo è tutta da vedere ed è per questo che vi posteremo proprio qui di seguito il video citato poco fa.

https://twitter.com/DeanoBeano/status/1348375126996361216

Non è la prima volta che DeanoBeano si cimenta in queste sfide assurde. Tempo fa ci provò anche con una batteria, ma crediamo che il “controller flauto” sia decisamente più bizzarro. Ovviamente non è da sottovalutare anche lo sforzo del ragazzo nell’esercitarsi con lo strumento musicale. Chapeau quindi, siamo certi che il ragazzo proverà ad utilizzare altri oggetti musicali per sfide ancora più difficili in futuro.

