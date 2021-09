Call of Duty Warzone Stagione 5 Reloaded: tutte le novità

Non c’è mai un attimo di riposo per gli appassionati di Call of Duty, e dopo l’imminente arrivo del nuovo capitolo Vanguard, tocca all’ancora giocatissimo Call of Duty Warzone ricevere delle novità grazie alla nuova Stagione 5 Reloaded.

Come viene reso pubblico dalle ultime patch notes, la nuova Stagione 5 Reloaded di Call of Duty Warzone introdurrà diversi cambiamenti al titolo, a partire dalla modalità Iron Trials ’84 sulle Buy Station, sui Contratti, sul Gulag e molto altro.

Confermati anche cambiamenti per quanto riguarda un paio di armi e diversi attachments. Le armi che sono state ritoccate sono principalmente due, ovvero il mitra Bullfrog e il fucile a pompa Bravo.

Come al solito Raven ha approfittato di questo update per andare ad intervenire su alcuni bug e sistemarli. Trovate la patch notes completa a questo indirizzo.