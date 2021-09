Call of Duty Vanguard ha già molti problemi ma il team promette di risolverli

Call of Duty Vanguard non è ancora arrivato sul mercato e già piovono alcune critiche sul gioco da parte dei giocatori che hanno avuto la possibilità di provate il nuovo COD nelle recenti fasi di beta.

Nello specifico molti appassionati hanno fatto notare che Call of Duty Vanguard si è presentato con una serie di problemi. Uno dei più frequenti riguarda l’illuminazione introdotta nel gioco, più specificatamente i vari effetti di lens flare hanno dato fastidio a diversi giocatori durante le partite di test.

Grossi problemi anche per quanto riguarda la visibilità, dato che altettanti giocatori si sono prontamente lamentati di non riuscire ad intravedere alcuni nemici, ma anche la mappa Red Star su PC e PS4 è piena di bug stando alle molteplici segnalazioni.

Insomma una serie di problematiche che non ha permesso di godere di una fase di beta tranquilla, ma i ragazzi di Sledgehammer hanno già promesso che interverranno per risolvere tutti i problemi segnalati dagli appassionati in questi periodi di test del gioco.