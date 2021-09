Call of Duty Warzone Stagione 6: il trailer anticipa l’addio a Verdansk

Mentre ci avviciniamo sempre di più al nuovo capitolo Vanguard, Call of Duty Warzone comincia a delineare il proprio futuro. In attesa dis coprire le novità della Stagione 6, un nuovo trailer della suddetta è apparso in rete, e sembra anticipare un importante addio.

Il trailer, visibile sull’account Twitter di CharlieIntel, ci da un primo assaggio della Stagione 6, mostrandoci anche una Verdansk letteralmente in via di demolizione.

Questo perchè con il passaggio da Black Ops Cold War al nuovo Vanguard, sia la mappa che gran parte della tematizzazione di Call of Duty Warzone passeranno alla seconda guerra mondiale.

CoD YT channel just uploaded the full length Season 6 Intro Cinematic Trailer. #Warzone #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/kjn6XrRUjB — CharlieIntel (@charlieINTEL) September 28, 2021

Al momento ci sono ancora poche informazioni sulla Stagione 6 di COD Warzone, ma ci aspettiamo che nei prossimi giorni Activision e i team che si occupano del brand di Call of Duty possano aggiornarci sulle novità presto in arrivo in Warzone.