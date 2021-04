Call of Duty Warzone: svelata la mappa che “sostituirà” Verdansk?

Sono ore calde per gli appassionati di Call of Duty Warzone. Dopo il recente aggiornamento rilasciato nella giornata di ieri, i fan hanno cominciato a speculare sul futuro del titolo e di Verdansk, destinata a divenire cenere. L’arrivo degli Zombie è stata una trovata a dir poco geniale da parte degli sviluppatori nel poter radere al suolo la città.

In queste ore sembra essere trapelata online la possibile nuova mappa di gioco di Call of Duty Warzone. Niente paura, non si tratta dell’ennesimo pesce d’aprile, ma su Youtube è apparso un trailer dedicato, successivamente eliminato che confermerebbe il tutto. L’account Twitter On Thin Ice ha dichiarato pochi minuti fa di averlo visto e prontamente deciso di rimuoverlo successivamente rendendosi conto che quelle notizie non fossero ancora state rese pubbliche.

Come capita spesso internet non perdona, e per questo un utente su Reddit ha pubblicato un brevissimo filmato di circa 10 secondi che ci dà una idea leggermente più dettagliata della nuova mappa in arrivo probabilmente con il rilascio della prossima Stagione. La clip, che potete visionare proprio qui di seguito, confermerebbe l’arrivo di una location più in linea con quello visto in Call of Duty Black Ops Cold War. Le teorie però sono molteplici, alcuni ritengono che si tratti di una Verdansk del passato, ambientata negli anni ’80 circa e che quindi il lancio del suddetto missile abbia creato disastri temporali (possiamo vedere infatti lo stadio in costruzione, oppure al posto della diga un ponte). Ovviamente trattandosi di una speculazione non possiamo esserne certi, dovremo aspettare l’eventuale ufficialità, anche se rimane assolutamente plausibile visto “il suono del rewind” che proviene dalla clip.

Notizia di poche ore fa inoltre che Activision stia cercando di tenere tutto in segreto, evitando che i presunti trailer spuntino online rovinando così la sorpresa. Rimane curioso il fatto che ciò sia avvenuto proprio il primo aprile, non certo un giorno felice per noi newser. In ogni caso, il destino di Verdansk sembrerebbe ormai “segnato”, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli e informazioni ufficiali riguardanti questo nuovo ed importante update.