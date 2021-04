Call of Duty Warzone: Stim Glitch immortale, torna per la settima volta

Ci risiamo e non è un pesce d’aprile purtroppo, lo stim glitch in Call of Duty Warzone sembrerebbe essere tornato per la settima volta. Non è ancora chiaro come possa un fastidioso problema come questo che rovina ogni partita ritrovarsi in un titolo monitorato così tanto dalla stessa Activision che ogni giorno banna migliaia e migliaia di utenti per cheating. Nonostante nella giornata di ieri il titolo si è aggiornato chiedendo all’incirca 50 GB al vostro software, sembra che i problemi facciano fatica ad allontanarsi.

Il nuovo update avrebbe bilanciato notevolmente alcune armi, nerfando in modo drastico il FFAR 1 mentre sembrerebbe che al momento l’AUG sia rimasto lo stesso e per questo risulta essere probabilmente l’arma più forte al momento. Aggiunte di nuovo le minigun sugli elicotteri, bisogna solo vedere se queste rimarranno ancora per molto o verranno successivamente eliminate come in precedenza. Aggiunta anche una nuova stazione di acquisto con la possibilità di acquistare UAV avanzati e altre specialità. In tutto ciò sul web stanno spuntando diversi video nel quale durante le partite potrebbe capitare di assistere ad una serie di messaggi che portano ad un imminente bombardamento. Questo probabilmente confermerebbe la teoria della fine di Verdansk.

In tutta questa serie di cambiamenti però il terribile stim glitch è tornato in Call of Duty Warzone, facendo infuriare soprattutto i pro player che stanno minacciando seriamente di andarsene. Activision si trova quindi per la settima volta a dover riproporre un mini update che risolva tutto (si spera per sempre).

Ad oggi quindi non è chiaro come sia possibile che questo problema torni ogni volta che il team di sviluppo aggiorni il gioco. Rimane probabile che ad ogni update questo resuscita magicamente e poi venga successivamente abusato dai giocatori scorretti. Ci auguriamo che questa sia seriamente l’ultima volta che vi riportiamo questa notizia, nell’eventualità in cui riapparisse vi invitiamo a seguire come di consueto le nostre pagine.