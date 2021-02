Call of Duty Warzone: temete i camper? Questa tecnica vi salva la vita

Ci sono molte situazioni frustranti in ogni gioco multiplayer competitivo. La connessione internet è forse al primo posto, ma il secondo posto probabilmente se lo aggiudicano i camper, gli avversari sicuramente più odiosi di tutti. Call of Duty Warzone, il battle royale targato Activison ne è pieno, ovviamente non vogliamo prendercela con chi si ripara, a volta sfruttare delle abitazioni aiuta a vincere le partite proteggendosi da gruppi di nemici assetati di sangue, dipende certamente dal modo di giocare. A Verdansk ci sono diverse postazioni pericolose, ma quelle più snervanti probabilmente risultano essere le torrette.

Se ipoteticamente vi ritrovate in una situazione dove siete inseguiti dal gas ed in più accerchiati da un giocatore appostato su una torre, nella maggior parte dei casi verrete eliminati. Un utente su Reddit ha recentemente scoperto un trucchetto per andare incontro a questo problema, sfruttando la mappa di gioco, l’invisibilità ed il paracadute. Ci teniamo a dire che non si tratta di un bug o dell’ennesimo problema tecnico da risolvere, ma di una “mossa da veri pro player” che vi impedirà di essere eliminati e sfruttare successivamente la torretta a vostro vantaggio.

Quello che dovrete fare è sfruttare l’altitudine arrampicandovi il più velocemente possibile su uno dei tetti delle abitazioni circostanti. A questo punto vi basterà aprire il vostro paracadute, mettervi di lato per aumentare la velocità di discesa e vi ritroverete facilmente vicino alle finestre da poter scavalcare e successivamente fare fuori il vostro nemico senza che questo se ne accorga. Ci vuole sicuramente una buona dose di pratica mista a fortuna ma potrebbe risultare vitale in situazioni apparentemente difficili da risolvere. Se siete giocatori di Call of Duty Warzone provate a sfruttare questo trucchetto ed eventualmente farci sapere se ha funzionato o meno. Qui di seguito, come detto in precedenza, vi lasciamo la clip in questione.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete scoperto dei trucchi di questo tipo per risolvere le partite? Fateci sapere nei commenti quali sono state le situazioni più assurde che avete vissuto in Call of Duty Warzone. Come di consueto vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed aggiornamenti futuri riguardanti il battle royale free-to-play disponibile per PC, PS4, Xbox One e console next gen.