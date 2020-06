Call of Duty Warzone: come volare per la mappa a super-velocità

Bug e glitch sono il pane quotidiano di molti videogiocatori. I videogame sono sempre più complessi e spesso ci sono alcune imperfezioni che rendono l’esperienza imperfetta. Se in single player sono fastidiosi, in multigiocatore rischiano di essere un gran problema, visto che se sfruttati a proprio vantaggio rendono l’esperienza degli altri utenti negativa. Un esempio è quanto sta accadendo con un nuovo glitch di Call of Duty Warzone, lo sparatutto in prima persona battle royale di Activision. Come potete vedere anche nel video qui sotto, è stato scoperto un nuovo glitch che permette di volare per la mappa a super-velocità.

Come funziona? È presto detto. Prima di tutto, sappiate che per poter sfruttare questo glitch è necessario avere un secondo giocatore dalla nostra parte: questo significa che non è possibile utilizzarlo nelle modalità a giocatore singolo. Questo perché per poterlo attivare è necessario che qualcuno guidi per noi uno degli elicotteri di Call of Duty Warzone. Il nostro compito è solo quello di salirvi sopra: non dovete però usare il comando dedicato, ma dovete solo saltare sul lato del mezzo e rimanere in piedi.

Successivamente, il pilota deve salire il più possibile in cielo e, guadagnata abbastanza quota, dobbiamo letteralmente fare un passo in avanti e saltare giù dall’elicottero e infine aprire subito il paracadute: la sequenza di eventi attiverà il glitch che ci farà muovere ad altissima velocità. In pratica, potremo passare da una parte all’altra della mappa all’istante.

Ci sono però dei rischi. Alle volte il glitch non si attiva in modo corretto e si rischia di rimanere fermi sul posto. Inoltre, il movimento non è semplice da controllare, quindi si potrebbe faticare ad atterrare nell’esatto punto che si cerca di raggiungere. Nondimeno, è un glitch che può impattare le partite dei giocatori in modo massiccio, se ben usato, quindi è probabile che Infinity Ward lo risolverà quanto prima. Diteci, cosa ne pensate di questo glitch? Normalmente giocate in solitaria oppure siete amanti delle modalità a coppie?