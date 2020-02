Capcom registra il marchio “Pragmata”, nuova IP in arrivo?

Capcom è in una forma a dir poco smagliante in questo periodo, con i propri brand di successo che stanno ricevendo ovazioni sia dal pubblico che dalla critica. Tutto questo grazie a una grande capacità da parte dei team di sviluppo nel tirare fuori il meglio dalle IP della compagnia di Osaka. Nelle scorse ore però, un nuovo marchio, registrato proprio dall’azienda giapponese, sta facendo speculare gli appassionati di tutto il mondo; che si tratti di una nuova misteriosa IP pronta a fare il suo debutto?

Il trademark è stato depositato all’interno del database europeo, EUIPO, e si riferisce a un qualcosa che prende il nome di “Pragmata”. Anche volendo provare ad andare più a fondo, al momento non ci sono altre informazioni al riguardo o un qualcosa che possa essere riconducibile a qualche franchise già noto targato Capcom.

È da un pò di tempo che si vocifera che Capcom sia sul punto di annunciare un nuovo titolo, che il marchio Pragmata possa essere collegato a questo fantomatico nuovo annuncio?. C’è anche da dire che il più delle volte le aziende registrano diversi marchi per poi non rilasciare nulla di roboante, ma finchè non ne sapremo di più non possiamo fare altro che fantasticare pensando a dove si potrà spingere Capcom con i prossimi progetti videoludici.

Al momento Capcom è concentrata sul lancio sempre più imminente dell’atteso Resident Evil 3 Remake, titolo che arriverà sul mercato il prossimo 3 aprile per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). A cosa pensate che possa corrispondere il marchio Pragmata?