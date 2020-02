Capcom: vendite record per Resident Evil 2 e Devil May Cry 5

Capcom continua a macinare successi giorno dopo giorno. Resident Evil è uno di quei franchise che nel bene o nel male riesce sempre a vendere. Quest’oggi parliamo dell’enorme successo del remake del secondo amatissimo capitolo, che a quanto sembra dagli ultimi dati forniti dalla chiusura dell’ultimo trimestre fiscale del 2019, ha totalizzato vendite per oltre 5.8 milioni di copie. Un traguardo record se solo pensiamo che lo scorso dicembre il titolo aveva raggiunto le 5 milioni di copie vendute determinando così il sorpasso sull’originale.

Oltre che alle avventure di Leon e Claire, menzione d’onore va anche all’ottimo quinto capitolo della saga dell’ammazzademoni per eccellenza: Devil May Cry 5. Questo ha raggiunto le 3,1 milioni di copie, con 400.000 pezzi aggiuntivi rispetto a settembre. Un traguardo decisamente non da sottovalutare per Dante e compagni.

Qui di seguito vi mostreremo la classifica ufficiale. C’è da dire prima comunque che Capcom si sta rivelando una delle software house più promettenti nel campo videoludico, negli ultimi anni ha sfornato capolavori di importanza mondiale e noi ci auguriamo che possa continuare così in futuro anche su PS5 e Xbox Series X.

Monster Hunter: World – 14,9 milioni Resident Evil 5 – 7,6 milioni Resident Evil 6 – 7,4 milioni Resident Evil 7 biohazard 7 milioni Street Fighter II – 6,3 milioni Resident Evil 2 (remake) – 5,8 milioni Resident Evil 2 – 4,96 milioni Monster Hunter Freedom 3 – 4,9 milioni Monster Hunter Generations – 4,3 milioni Monster Hunter 4 Ultimate – 4,2 milioni

Monster Hunter World si aggiudica il primo posto con quasi 15 milioni di copie vendute, un traguardo a dir poco mostruoso e, a proposito di Monster Hunter, la sua espansione Iceborne ha venduto oltre 3,4 milioni di copie in tutto il mondo.

Cosa ne pensate di questa classifica? Siete convinti del successo di Capcom? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti l’azienda giapponese e tutti gli altri sviluppatori