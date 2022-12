L’acquisizione di Activision Blizzard continua ad essere uno degli argomenti di maggior interesse nel settore. Negli ultimi mesi abbiamo parlato dell’attuale battaglia che Microsoft si sta preparando ad affrontare con FTC e degli sviluppi interni alle varie società in gioco. Adesso scende in campo anche l’antitrust europeo con un lungo questionario indirizzato ai player dell’industria locali.

In base a quanto recentemente riportato da Reuters, sembra proprio che l’antitrust con sede in Europa stia indagando riguardo all’attuale acquisizione Activision Blizzard, con una lunga lista di domande indirizzate ai publisher europei.

L’argomento in esame, ovviamente, è l’attuale mercato videoludico e il modo in cui, secondo loro, questa nuova mossa di Microsoft potrebbe incidere sugli accordi di esclusività e sulla libera concorrenza. Il parere degli sviluppatori è richiesto anche in merito agli eventuali sviluppi che quest’acquisizione potrebbe avere in ambito abbonamenti.

Nella lista dei publisher coinvolti in questo sondaggio sul futuro di Activision Blizzard troviamo alcuni fra i più grandi nomi attualmente nel mercato, e le loro risposte avranno sicuramente un impatto sull’opinione pubblica (non sappiamo ancora se i risultati del questionario verranno resi o meno noti).

Non ci resta che attendere verso nuovi dettagli, riflettendo attentamente su questa nuova mossa dell’antitrust europeo e sul suo coinvolgimento nella faccenda. È inutile negarlo, l’acquisizione di Activision Blizzard coinvolgerà l’intero mercato, non stupisce, quindi, il coinvolgimento di un ente centrale nel continente europeo. Secondo voi a quali svolte potrebbe portare un questionario del genere? Quali saranno i punti di vista dei publisher e la loro attuale posizione in questa situazione? Gli occhi di tutti sono puntati verso le future mosse di Microsoft.