Sono giorni, ormai, che continuano a trapelare notizie e dettagli in merito all’acquisizione di Activision Blizzard per mano di Microsoft. Gli ultimi aggiornamenti, almeno in base a quanto riportato dal Wall Street Journal, vedono la grande M prepararsi per uno scontro diretto con FTC, pronta a dimostrare in tribunale le ragioni di questa gigantesca operazione.

70 miliardi di dollari in gioco e la possibilità di un impatto considerevole sul mercato videoludico come lo conosciamo oggi. Partendo da queste premesse e da una serie infinita di discussioni, dichiarazioni, rassicurazioni, patti e proposte di ogni tipo, Microsoft sembra convinta che l’attuale strategia di FTC non sia troppo consistente e si starebbe preparando a rispondere.

Qualche giorno fa vi avevamo riportato alcune dichiarazioni dell’azienda in cui cercava di dimostrare l’attuale potere di mercato di Sony per sbloccare gli esiti di quest’acquisizione, e ancora prima la controffensiva di FTC, sicura di voler andare in tribunale. Ora, tramite il Journal, sappiamo che Microsoft si sta preparando per rispondere a tono sia attraverso alcune precedenti dichiarazioni che rivangando la struttura verticale dei suoi intenti.

Nel raccontare i prossimi accadimenti, Brad Smith, presidente di Microsoft dal 2015, questo martedì ha rivelato di essere fiducioso nelle proprie ragioni anche in vista della battaglia legale all’orizzonte, ricordando che “l’accordo sarà positivo per i videogiocatori, i consumatori, gli sviluppatori e la competizione in generale”.

Per adesso non conosciamo ancora la data ufficiale dell’udienza in cui tutto tornerà in gioco. Si prospetta comunque una lunga attesa di almeno 7/8 mesi, a meno di svolte precedenti in questo arco di tempo in cui tutto potrebbe ancora succedere.