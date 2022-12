Ancora oggi, dopo quasi un anno esatto dall’annuncio dell’acquisizione di Activision, Blizzard e King da parte di Microsoft, non abbiamo alcuna ufficialità su quella che è a tutti gli effetti una delle mosse più importanti nella storia dell’industria videoludica. La compagnia di Redmond, ultimamente, sta andando incontro a una grande varietà di impedimenti, ma a quanto pare, sembra che all’interno dei colossi di Call of Duty e World of Warcraft stia iniziando una grande rivoluzione.

Giusto in queste ore abbiamo appreso che Daniel Alegre, presidente e COO di Activision Blizzard, ha deciso di lasciare l’azienda. Alegre ricopriva il ruolo di presidente e COO dal 2020, con la scadenza del suo mandato che avverrà il prossimo 31 marzo 2023. Stando a quanto è stato annunciato dallo stesso Alegre, il presidente ha deciso di lasciare la compagnia videoludica per dedicarsi in futuro ad altre opportunità.

Questo importante cambiamento sembra presagire una serie di grossi cambiamenti che porteranno a una rivoluzione intera in Activision Blizzard. Stando alla redazione di VGC, inoltre, questo cambiamento ai vertici potrebbe essere un’anticipazione a quella che sarà la conclusione della recente e molto discussa proposta di acquisizione da parte di Microsoft, la quale si sta portando dietro tutta una serie di complicazioni.

Non una situazione facile quella in cui si trova Microsoft, la quale non solo sta affrontando le decisioni dei vari enti regolatori, ma ultimamente c’è anche PlayStation che si è messa parecchio di traverso sulla questione acquisizione di Activision Blizzard. Come se non bastasse, il colosso di Redmond si sta anche preparando per dare battaglia all’FTC in tribunale. Insomma, una situazione che diventa sempre più delicata e che non sembra che si sbloccherà molto presto.

