Non c’è alcun dubbio che tra tutte le storie di questo 2022 videoludico, il caso Microsoft e Activision Blizzard è sicuramente la più discussa e delicata dell’anno. Ancora oggi, a distanza di quasi un anno dal primo annuncio dell’acquisizione, l’affare non è ancora stato concluso in via definitiva, con Microsoft che si trova a dover affrontare molte più difficoltà di quante ce ne potevamo aspettare. Ora, dopo tante diatribe, sembra che anche gli stessi appassionati del medium videoludico si stanno mettendo di traverso contro la buona riuscita dell’affare.

Dopo che Microsoft è stata recentemente portata in tribunale dalla FTC, scopriamo che la compagnia di Redmond è stata citata in giudizio anche da diversi giocatori, i quali ritengono che l’accordo per acquistare in sol colpo Acivision, Blizzard e King per la bellezza di 69 miliardi di dollari porterebbe il colosso di Xbox a trovarsi in una posizione tale da non avere più alcun rivale nel settore dei videogiochi.

“Microsoft è già in controllo di uno degli ecosistemi videoludici più grandi del settore. L’acquisizione proposta permetterebbe alla compagnia di ottenere una posizione che la renderebbe senza rivali nel settore dei videogiochi, vedendola in possesso del maggior numero di giochi e franchise iconici”, questo è quanto si può leggere all’interno della causa mossa di recente da parte di un gruppo di appassionati.

Ancora una volta, quindi, ciò che fa paura di questa immensa acquisizione è la posizione in cui si troverebbe Microsoft nei confronti dell’intero settore videoludico e delle compagnie rivali. Stesso timore lo ha anche PlayStation, la quale ha già più volte fatto intuire, anche in modi molto cristallini, di non vedere di buon occhio la recente mossa che ha fatto la compagnia di Redmond.

