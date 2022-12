Basandoci sugli ultimi dati riportati da Games Industry, sembra proprio che nel 2022 Xbox abbia prevaricato sia su Sony che su Nintendo per quanto riguarda la pubblicazione di nuove proprietà intellettuali. Con questo termine, ovviamente, non s’intendono le esclusive, ma vere e proprie IP mai viste prima sul mercato.

Generiche

Il sito ha quindi calcolato i dati di mercato attualmente disponibili, raggruppando i videogiochi pubblicati nel corso dell’intero anno dai grandi editori, per poi distinguerli tra nuovi e già avviati. Dagli schemi, che trovate anche nel nostro articolo, si può evincere l’attuale situazione in ambito pubblicazioni, con Xbox che ha lanciato 4 proprietà intellettuali inedite, seguita da tutti gli altri.

Sony, ad esempio, non ne ha pubblicata neanche una nuova, con ben 5 esclusive che hanno disegnato il suo anno. Anche Nintendo non ha rilasciato nulla di nuovo, pubblicando, invece, 10 videogiochi connessi a IP note.

Questo dati, ovviamente, servono ad avere ben chiara l’attuale situazione del mercato videoludico in ambito pubblicazioni, oltre a sottolineare le scelte strategiche attuate nel tempo. Pubblicare nuove IP rappresenta sempre un rischio per le compagnie, e la scelta di proseguire con storie ben consolidate nelle community non deve comunque essere condannata del tutto.

Cosa ci riserverà questo 2023? Gli attuali numeri di Xbox, in questo senso, verranno superati dagli altri editor, oppure no? Non ci resta che attendere nuovi dettagli in merito ai progetti conosciuti, nella speranza che oltre al supporto continuo e duraturo (come stiamo vedendo con The Witcher 3 o Final Fantasy 7, ad esempio), ci saranno anche nuove storie e personaggi con cui appassionarci e cambiare totalmente l’approccio al medium.