Capita sempre più spesso che il medium videoludico cavalchi alcuni dei fenomeni della cultura pop generale, e viceversa, ma in questo periodo c’è un anime in particolare che sta attirando a sé molteplici attenzioni. Parliamo della serie animata di Chainsaw Man, che sta appassionando sia i cultori dell’opera manga originale di Tatsuki Fujimoto, sia tutti coloro che si stanno avvicinando a quest’opera proprio grazie alla recentissima trasposizione anime di successo.

Proprio grazie a questa incredibile fama Chainsaw Man si sta pian piano inserendo anche in altri media d’intrattenimento tramite citazioni e tributi. Questo è esattamente ciò che è successo su Animal Crossing, con un gruppo di appassionati che hanno usato l’ultimo titolo del franchise di Nintendo per ricreare in modo estremamente minuzioso l’opening dell’anime di Chainsaw Man con i personaggi e i vari modelli di Animal Crossing New Horizons (lo potete acquistare su Amazon).

Il risultato finale è stato pubblicato su YouTube, dove l’opening di Chainsaw Man realizzata su Animal Crossing sta attirando a sé grandi attenzioni da tutto il mondo. All’interno del video della durata di poco più di un minuto, è possibile ritrovare tutti i personaggi che appaiono nell’opening dell’anime del momento in versione Animal Crossing. Questo tributo è perfetto anche nelle scene e, ovviamente, nella scelta musicale che riprende la canzone originale dell’opening realizzata da Kenshi Yonezu.

Non è la prima volta che la community di Animal Crossing ci regala contenuti del genere. Grazie alle grandissime possibilità di personalizzazione presenti nell’ultimo capitolo della saga Nintendo si possono creare una serie di contenuti di grande qualità. In passato, per esempio, c’è anche chi si è divertito a trasformare Animal Crossing in un set cinematografico dell’orrore, ma basta farsi un giro sul canale di questi creativi per scoprire altre opening di anime famosi ricreate con i personaggi di New Horizons.