E chi l’ha detto che Animal Crossing è un gioco rilassante? Ok, per molti di voi in effetti potrebbe esserlo, ma grazie alle community su Internet sono emersi diversi aspetti abbastanza inquietanti sul popolare franchise di Nintendo. Tutte teorie ovviamente molto fantasiose, ma che non agevolano il sonno, come per esempio quella ispirata al rapimento di minori. Accantonando però, almeno per un attimo, le creepypasta nate sul web, qualcuno è riuscito a farci vedere l’ultimo gioco della serie (che potete acquistare su Amazon) sotto un aspetto decisamente inquietante e molto più “reale”.

Su Reddit è stata infatti diffusa un’immagine, uno screenshot di gioco che ha ricreato alla perfezione (o quasi) una scena de L’Esorcista. Per i pochi di voi che non la conoscessero, la pellicola è un vero e proprio cult del filone horror. La scena in questione è il rigurgito della bambina posseduta, che investe il prete cattolico incaricato di effettuare appunto l’esorcismo.

La ricreazione della scena è decisamente fedele, ma al di là del contesto il tutto strappa inevitabilmente un sorriso, soprattutto per l’espressione della persona posseduta. Il risultato è comunque molto divertente e dimostra come a due anni dal lancio il gioco è ancora uno dei più utilizzati su Nintendo Switch e l’unico limite è la fantasia degli utenti. Potete dare uno sguardo a questa particolare istantanea grazie al post di Reddit che trovate subito qui in basso.

Animal Crossing: New Horizons ha debuttato nel 2020 in esclusiva per Nintendo Switch. Un eventuale nuovo capitolo della serie non è al momento in discussione, ma siamo sicuri che la prossima console del colosso nipponico riceverà un’altra iterazione del gioco. D’altronde si tratta di una delle serie più famose (e più redditizie) di Nintendo, dunque è solamente questione di tempo prima di scoprire quale sarà il prossimo titolo del franchise. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.