City of Brass gratis su PC per un tempo limitato

L'Epic Games Store continua a coccolare i suoi utenti, questa volta rendendo disponibile gratuitamente l'ottimo City of Brass.

Continuano le ottime notizie per gli amanti del gaming su PC, che dopo The Sims 4 e RiME, possono rimpolpare ulteriormente le proprie librerie digitali in modo completamente gratuito. Così come con RiME è infatti l’Epic Games Store a regalarci un altro bellissimo titolo. A essere reso liberamente scaricabile dallo store di Epic Games è questa volta l’ottimo City of Brass: a partire dalle 18.00 di oggi, 30 maggio!

Per poter vivere in prima persona il dinamico titolo senza mettere mano al portafoglio sarà semplicemente necessario collegarsi al proprio account nello store di Epic Games e riscattare il gioco in questione. Una volta fatto il titolo di Uppercut Games sarà vostro per sempre. Qui il link alla pagina del titolo. Fate però in fretta: l’offerta scadrà il prossimo 6 Giugno!

Una volta passati 7 giorni, infatti, City of Brass tornerà a prezzo pieno e toccherà a un altro titolo prendere il suo posto. City of Brass va quindi ad aggiungersi agli altri grandi regali già precedentemente fatti dall‘Epic Games Store ai propri utenti. In poco più di qualche mese di vita, infatti, lo store digitale della software house dietro Fortnite ha offerto gratuitamente titoli di primissimo piano come The Witness, Subnautica, RiME e Transistor.

Nonostante le grandi critiche che Epic Games sta affrontando ultimamente, insomma, sembra ci siano anche decisamente delle belle iniziative. Che ne pensate dei vari titoli resi fino ad oggi disponibili gratuitamente nell’Epic Games Store? Avevate già giocato City of Brass o approfitterete di questa offerta unica? Fatecelo sapere nei commenti!