The Sims 4 gratis su PC per un tempo limitato

Electronic Arts ha deciso di regalare per un periodo limitato The Sims 4, l'ultimo capitolo della nota serie di simulatore di vita di Maxis.

Electronic Arts ha deciso di donare una copia di The Sims 4 a tutti i possessori dello shop online Origin su PC. Nulla, sfortunatamente, per i possessori console che dovranno necessariamente accontentarsi di un possibile sconto più avanti.

Potrete quindi scaricare gratuitamente il quarto capitolo del simulatore di vita sviluppato da Maxis fino alle 19:00 di martedì 28 maggio. Basterà quindi riscattare una copia della standard edition di The Sims 4 e seguire tutte le indicazioni necessarie. Se non avete Origin niente paura, è possibile registrarsi senza costi e scaricare il gioco senza vincoli di nessun tipo.

Il gioco è compatibile sia per Windows che per Mac. Vi ricordiamo che il quarto capitolo di EA sarà vostro per sempre, fino a quando, almeno, terrete attivo il vostro account Origin. Da segnalare che le espansioni sono acquistabili separatamente. Che cosa ne pensate di questo quarto capitolo? Lo avete già giocato? Lo scaricherete?