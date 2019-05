COD: il prossimo capitolo di chiamerà Call of Duty: Modern Warfare, lo conferma Schreier

Come si chiamerà il nuovo COD? Secondo quanto riportato da Schreier, Call of Duty: Modern Warfare; un titolo molto particolare che nasconde un segreto.

Una delle grandi certezze dell’industria videoludica è Call of Duty. La serie di Activision non ha mai mancato l’appuntamento autunnale, anno dopo anno, e COD è sempre nei pensieri degli appassionati, anche grazie ai regolari rumor e leak. Ovviamente, però, fino a quando non si ha l’ufficialità del nuovo capitolo, tutto potrebbe accadere. Be’, non abbiamo ancora una dichiarazione degli sviluppatori o del publisher, ma il noto giornalista di Kotaku, nonché insider dell’industria, Jason Schreier, ha confermato un rumor che ha iniziato a circolare nelle ultime ore.

Il nuovo COD si chiamerà, molto semplicemente, Call of Duty: Modern Warfare. Come fa notare Schreier stesso nel suo tweet, si tratta del quarto Modern Warfare, saga iniziata con Call of Duty 4: Modern Warfare: la scelta della nomenclatura è talmente buffa da non sembrare vera. Tutto questo, però, è poco importante: a noi giocatori interessa sapere di cosa si tratta.

Sempre secondo quanto riportato dal giornalista, pare che questo nuovo COD sia una sorta di “soft reboot“: in questo caso, l’eliminazione nel numero è sensata, visto che si tratterebbe di un nuovo inizio ed è meglio non creare confusione nei fan, facendogli supporre si tratti di un seguito.

Ricordiamoci però che, pur essendo Schreier una fonte estremamente credibile, non si tratta ancora di informazioni ufficiali. Probabilmente il tutto verrà confermato durante l’E3 2019: se volete sapere tutte le date e gli orari delle varie conferenze della kermesse losangelina, potete leggere il nostro articolo dedicato e costantemente aggiornato. Diteci, cosa ne pensate di questa informazioni? Vi piacerebbe un nuovo Modern Warfare?