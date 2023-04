Facciamo un gioco: provate a citare nei commenti di questo articolo un servizio che abbia avuto l’impatto sul videogiocatore e sul mercato che ha avuto il Game Pass. Rispondere a questa provocazione è molto difficile perché indubbiamente il servizio di Microsoft ha avuto il pregio di portare all’interno del mondo dei videogiochi un modello di business che in precedenza era assente. La popolarità di questo servizio ha portato molti a chiedersi come risparmiare su Xbox Game Pass e oggi rispondiamo esattamente a questo quesito.

Esistono diversi modi per risparmiare qualche soldino sull’abbonamento più noto (e impressionante) del mondo dei videogiochi e non bisogna fare i salti mortali: basta avere a portata di mano qualche price tracker e conoscere i giusti negozi digitali.

INDICE

Come risparmiare su Xbox Game Pass dallo store ufficiale Microsoft

Il primo posto dove uno va per comprare un abbonamento a Xbox Game Pass è senza dubbio lo store ufficiale di Microsoft. Fino a qualche mese fa ogni tanto Microsoft faceva ciclicamente offerte con il game pass ad 1 € ma, purtroppo, recentemente ha deciso di bloccare per sempre questo tipo di offerte. Nonostante questo l’azienda, ciclicamente, offre sconti di circa il 20% sui vari tagli del game pass permettendo di risparmiare qualche soldino.

Un alternativa interessante è anche rappresentata dalla procedura di Xbox Live Gold in Xbox Game Pass Ultimate che è possibile fare dal sito. L’azienda di Redmond, infatti, permette di convertire 1 mese di live gold in 20 giorni di Game Pass Ultimate e acquistando abbonamenti trimestrali/semestrali/annuali a prezzi scontati è possibile, tramite la conversione, risparmiare qualche euro.

Ecco una tabella con dentro il rateo di conversione usato da Microsoft.

Xbox Live Gold Xbox Game Pass Ultimate 1 mese gold 20 giorni ultimate 3 mesi gold 50 giorni ultimate 6 mesi gold 79 giorni ultimate 12 mesi gold 4 mesi ultimate 24 mesi gold 8 mesi ultimate 1 mese console game pass 20 giorni ultimate 3 mesi console game pass 2 mesi ultimate 6 mesi console game pass 4 mesi ultimate 12 mesi console game pass 5 mesi ultimate 24 mesi console pass 10 mesi ultimate 1 mese PC pass 20 giorni ultimate

Come risparmiare sul Xbox Game Pass attraverso i siti che vendono videogiochi digitali

I report parlano chiaro: il mercato del digitale sta pian piano soffocando il mercato fisico e questo si riflette anche nella popolarità dei negozi di videogiochi specializzati nella vendita di codici, ovvero il sistema di distribuzione digitali di tali prodotti. Per gli abbonamenti vale la stessa regola e questi negozi, forti di minori costi di gestione, hanno la capacità di effettuare sconti più aggressivi nei confronti della clientela.

In questo contesto diventa molto semplice capire perché approfittare di un negozio di videogiochi digitale sia un buon modo per risparmiare qualche soldo sul Game Pass. Sfruttando a proprio vantaggio un aggregatore come Allkeyshop è possibile scremare tra i moltissimi siti che vendono prodotti validi anche per l’Italia e aggiungendo qualche euro di spese di commissione (in base al sistema di pagamento che si sceglie) è possibile fare discreti affari.

In alternativa, se volete rendere l’acquisto ancora più rapido vi consigliamo di rivolgervi a Instant Gaming, che molto spesso ha i prezzi più bassi fra tutti i rivenditori online:

Vedi Game Pass Ultimate 1 mese su Instant Gaming Vedi Game Pass Ultimate 3 mesi su Instant Gaming

Come risparmiare sul Xbox Game Pass con Amazon

Come prevedibile se c’è da acquistare qualcosa risparmiando è difficile non tirare in mezzo il buon vecchio Amazon, l’e-commerce per eccellenza. Il sito di Jeff Bezos ha dalla sua una gamma incredibile di prodotti e tra questi è particolarmente facile trovare il game pass in ogni sua possibile iterazione, con tagli e offerte per tutti i gusti.

Ovviamente una persona non può fisicamente stare sempre davanti alle pagine di Amazon alla ricerca dell’offerta perfetta e, in aiuto, vengono strumenti come Keepa! Quest’ultimo è un price tracker molto affidabile che permette di ricevere una notifica attraverso email o applicazioni di messaggistica nel momento in cui l’oggetto che si vuole acquistare scende al di sotto di una determinata soglia di prezzo.

Dopo aver installato Keepa sul proprio browser di fiducia (l’applicativo esiste come estensione per tutti i browser più noti) è possibile visionare anche lo storico dei prezzi, utile per capire le soglie da impostare e per scoprire il minimo assoluto.

Di seguito vi proponiamo le migliori offerte del momento su Amazon per quanto riguarda il Game Pass:

Vedi Game Pass Ultimate 1 mese su Amazon Vedi Game Pass Ultimate 3 mesi su Amazon

Come risparmiare sul Xbox Game Pass dalle grandi catene di elettronica

Una volta acquistare i videogiochi significava fare pellegrinaggi nei grandi negozi di elettronica che animavano (e in parte lo fanno ancora) le province italiane. Nomi come Unieuro, Trony, Euronics o Gamestop rappresentano un porto sicuro dove andare a caccia di offerte e cercare le occasioni migliori.

La situazione è sostanzialmente identica anche all’interno del contesto degli abbonamenti, specie se ci si affida ai siti web dei negozi stessi. Utilizzando aggregatori di prezzi come Trovaprezzi o Eprice è possibile semplificare la ricerca, andando direttamente a capire quale sito (o quale negozio un po’ meno conosciuto) offre l’abbonamento che si desidera al prezzo più basso.

Sempre in questo contesto è bene informarsi sui mesi di Xbox Live Gold, spesso molto più facili da trovare in sconto rispetto al Game Pass da utilizzare poi come materiale per la conversione seguendo le informazioni della tabella di cui sopra.

Anche in questo caso ci siamo occupati di scremare per voi tutti gli store delle catene di elettronica, e vi riportiamo quindi le migliori offerte che abbiamo trovato:

Vedi Game Pass Ultimate 1 mese su Euronics Vedi Game Pass Ultimate 3 mesi su Euronics