Con la spaventosa quantità di mod per Minecraft rilasciate in questi undici anni di vita del sandbox ne abbiamo viste di ogni tipo. Da mod che basano tutto su un comparto visivo più sperimentale e talvolta tendente al realismo, fino all’inserimento nel gioco di contenuti presi da altri mondi videoludici. L’esperimento di cui vi parliamo oggi, però, ha un qualcosa di molto particolare, dato che si prefigge l’obbiettivo di cambiare totalmente la prospettiva del noto ed immortale gioco a cubetti di Mojang.

Minecraft

A realizzare questo nuovo contenuto dedicato a Minecraft è stato il noto youtuber conosciuto sulla piattaforma come Mysticat, il quale ha da sempre abituato i propri follower a una serie di video fuori dal comune. La protagonista di questa nuova versione fan-made del sandbox di Majong, però, è la prospettiva, con il creatore di contenuti che ha mostrato a tutti come sarebbe il titolo cubettoso se fosse in 2D anziché in tre dimensioni, come già lo conosciamo anche fin troppo bene.

Come possiamo vedere nel video pubblicato di recente sul proprio canale YouTube, Mysticat si è adoperato per realizzare un intero livello pieno di trappole di lava, zombi, sezioni platform e persino un portale per il Nether tutto giocabile solo in due dimensioni. Il risultato finale è senza dubbio sorprendente, e come hanno già fatto notare in molti più che Minecraft sembra di vedere in azione Terraria (lo potete acquistare su Amazon): altro sandbox pesantemente ispirato dall’opera di Mojang e che si è presentato fin da subito come una controparte in 2D del noto titolo cubettoso.

Come da tradizione per il suo canale, il video termina con Mysticat che invita alcuni suoi amici a testare la sua nuova creazione, i quali si cimentano nel provare e commentare, con molta ironia, questa versione bidimensionale del noto sandbox. Ancora una volta questo titolo di dimostra malleabile alle mani degli appassionati, e ci chiediamo fin dove può spingere la creatività un titolo così tanto stimolante e ancora attualissimo.