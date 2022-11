La community di Minecraft continua a sfornare mod su mod a ogni mese che passa, e ormai se ne trovano davvero di tutti i colori. In un mondo così saturo di mod da esplorare, però, è sempre più difficile trovare quelle che più fanno per ogni giocatore; quindi come si fa a trovare nuovi add-on interessanti senza dover consultare una lista infinita di mod e spulciarle una a una? Per ovviare a questo problema ci siamo presi la briga di cercare e testare le 10 mod uscite nel mese di ottobre che più meritano di essere notate!

Come ogni mese, nei seguenti paragrafi troverete una lista di mod di qualsiasi genere, di modo tale da poter andare incontro a ogni giocatore. Ciò significa che se state cercando qualcosa che sia incentrato sul combattimento, sulla costruzione, sulle meccaniche o chi più ne ha più ne metta, riuscirete sicuramente a trovare qualcosa che farà per voi. Ovviamente le mod che troverete qui sotto sono sia per Forge che per Fabric, e se avete bisogno di un piccolo aiuto per installarle potete sempre consultare la nostra guida apposita.

#1 — MineFortress RTS

Modloader: Fabric

Versione: 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 3 ottobre 2022

Iniziamo questa lista con una mod che va totalmente a stravolgere il gameplay di Minecraft. Con MineFortress RTS, infatti, il gioco diventa in tutto e per tutto uno strategico in tempo reale, andando ad accogliere una nuova fetta di giocatori che probabilmente adesso sarà ancora più interessata a mettere le mani sul sandbox targato Mojang. Nel trailer subito qui sopra è possibile dare un primo sguardo a questa mod, che nonostante sia ancora un work in progress, è decisamente a buon punto.

L’inventario viene affiancato da un nuovo menu dal quale si possono scegliere diverse strutture base da costruire, tra cui case, farm, stazioni di lavoro e molto altro. Ognuna di queste strutture può essere modificata a proprio piacimento, così che possano ottenere l’aspetto che desideriamo. In alternativa, è anche possibile, ovviamente, costruire qualsiasi cosa desideriamo partendo da zero, proprio come nel gioco base, con l’eccezione che in questa mod noi non fungeremo da protagonista: saranno infatti gli abitanti del nostro villaggio a occuparsi delle costruzioni e della manutenzione della loro nuova casa.

#2 — Born in Chaos

Modloader: Forge

Versioni: 1.18.2 | 1.16.5

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 6 ottobre 2022

Born in Chaos è un’interessantissima mod che va a implementare nel gioco tantissimi nuovi contenuti interessanti, e visto il mese, è perfetta per chi sta cercando qualcosa a tema Halloween. La novità principale di questo add-on riguarda i nuovi mob, che al momento ammontano a poco meno di 50; tra questi abbiamo spiriti, zombie clown, mob decrepiti e chi più ne ha più ne metta, insieme a decine di rivisitazioni dei normali mob ostili del gioco.

Ovviamente le novità non finiscono qui: vengono implementate anche nuove armi (sia magiche che non), assieme a nuovi materiali tra cui il Dark Metal, grazie al quale è possibile creare un’armatura persino più potente della Netherite. Non possono mancare, ovviamente, nuovi blocchi da costruzione, che richiamano uno stile gotico e tenebroso. Insomma, se stavate cercando qualcosa per rendere la vostra esperienza su Minecraft più terrificante, allora avete appena trovato la mod che fa per voi.

#3 — Broglis Owls

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.2

File aggiuntivi: GeckoLib

Data di uscita: 5 ottobre 2022

Minecraft

Questa mod ha l’unico scopo di implementare un adorabile animaletto all’interno del gioco, ossia il gufo. Con la Broglis Owls, quindi, adesso finalmente i pappagalli non saranno più gli unici volatili che potremo vedere alzando il nostro sguardo al cielo!

I gufi di questa mod vengono implementati con tutte le funzionalità del caso: possono deporre uova, cacciare conigli o volare alla ricerca di un albero su cui poggiarsi, e addirittura i loro occhi si illuminano durante la notte. È anche possibile farli accoppiare per ottenere un cucciolo di gufo, il quale avrà una skin diversa da quello adulto.

#4 — Knight Quest

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: GeckoLib

Data di uscita: 5 ottobre 2022

Minecraft

Ecco un’altra mod che arriva su Minecraft con lo scopo di rendere il gioco ancora più variegato di quanto non lo fosse già, riuscendoci alla grande. La Knight Quest aggiunge dei contenuti che per certi versi vanno a richiamare lo stile medievale, assieme a un pizzico di magia in più. Con questa mod abbiamo accesso a più di 30 nuovi diversi set di armature tutte differenti l’una dall’altra, assieme a decine di armi, mob e oggetti.

Tra i nuovi mob ne troviamo di davvero interessanti, tra cui un nuovo boss che ci darà decisamente del filo da torcere, e che sarà meglio affrontare dopo essersi procurati le armature più potenti tra le nuove proposte da questa mod. Molte di queste conferiscono anche dei bonus coi full set, come la protezione dal fuoco, lo sprint e molti altri. Le motivazioni per preferire queste armature a quelle normali quindi non mancano di certo, soprattutto per via del loro aspetto molto particolare.

#5 — YUNG’s Better Ocean Monuments

Modloader: Forge | Fabric

| Versioni: 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: YUNG’s API

Data di uscita: 16 ottobre 2022

I Tempi Sottomarini sono indubbiamente un’ottima fonte di risorse utili, tra cui anche le preziosissime spugne, ma offrono anche una sfida non da poco per via dei mob ostili che lo abitano, tra cui il Guardiano Antico. Di motivi per visitare queste strutture quindi ce ne sono abbastanza, ma c’è da dire che spesso e volentieri potrebbero risultare troppo banali per via della loro ripetitività. Con questa mod tutto cambia: la generazione dei templi viene completamente rivisitata, offrendo un design nuovo e originale, di cui potete vedere qualche spunto nel video qui sopra.

L’autore della mod ha compiuto un ottimo lavoro nella ricreazione di questa struttura, la quale adesso è diventata un luogo da visitare non soltanto per le risorse al suo interno, ma anche soltanto per ammirarla. È adesso anche molto più facile da vedere qualora ci si trovi nei paraggi, grazie al fatto che in questa mod il tempio si espande anche al di fuori dell’acqua.

#6 — Breezy

Modloader: Forge

Versioni: 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: GeckoLib

Data di uscita: 22 ottobre 2022

Minecraft

Questa semplice mod va a dare un’utilità a un elemento fino a ora non ancora sfruttato da Mojang stessa, ossia il vento. In particolare, con la Breezy sul nostro schermo compariranno delle nuove particelle che indicano la direzione del vento, più presenti in zone montuose.

La novità più importante di questa mod però è l’aggiunta della mongolfiera, grazie alla quale possiamo sorvolare il nostro mondo in tutta tranquillità e osservarlo dall’alto. Ovviamente, però, non ci sarà possibile stabilire la direzione verso la quale dovrà dirigersi: questa sarà infatti dettata dalla direzione del vento, che cambierà di tanto in tanto sia in base alle giornate che all’altitudine alla quale ci troviamo.

#7 — Gadgets Against Grind

Modloader: Forge

Versioni: 1.18.2

File aggiuntivi: FTB Library, Architectury API

Data di uscita: 29 ottobre 2022

Minecraft

Una delle mod più utili di questo mese è senza dubbio Gadgets Against Grind. Come suggerisce il suo nome, la mod viene in aiuto dei giocatori per rendergli la vita un po’ più semplice, soprattutto per quelli che giocano a Minecraft unicamente per rilassarsi e magari ricercano un’esperienza più tranquilla. Questo add-on implementa infatti degli oggetti molto utili che fungono come dei comandi, ma che sono ovviamente accessibili a un pubblico maggiore vista la semplicità nel loro utilizzo.

Tra questi oggetti troviamo una corda che ci permette di uscire dalle caverne senza dover necessariamente ritrovare l’entrata, vari materiali che impediscono ai mostri ostili di generarsi attorno al giocatore temporaneamente, una borsa che permette di velocizzare i tick di determinati blocchi e addirittura una particolare pietra che ci può portare al nostro punto di spawn.

#8 — Bone Zone

Modloader: Forge | Fabric

| Versioni: 1.19.2

File aggiuntivi: Bookshelf

Data di uscita: 20 ottobre 2022

Minecraft

I blocchi di ossa sono un’aggiunta relativamente recente al gioco, ma tutt’oggi non ha ancora un’utilità concreta. La mod Bone Zone va a cambiare questa cosa, conferendogli molteplici utilizzi: questo blocco, infatti, con questa mod può essere usato per la creazione di diversi oggetti, decorazioni e materiali da costruzione!

Vengono quindi implementati diversi nuovi blocchi che possiamo utilizzare per costruire i nostri edifici, assieme anche ad alcuni oggetti decorativi come i vasi, nel caso quello classico di argilla vi avesse stancato. Oltre a ciò, anche i blocchi di carbone assumono una nuova utilità, che adesso possono essere utilizzati per creare oggetti e blocchi a tema Wither.

#9 — Storage Labels

Modloader: Forge | Fabric

| Versioni: 1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 13 ottobre 2022

Minecraft

Da quando sono state introdotte le cornici all’interno di Minecraft, creare i propri magazzini è più facile che mai, soprattutto a livello di organizzazione. C’è da dire, però, che ci sono ancora delle piccolezze che possono dare fastidio, e questa mod si pone l’obiettivo di risolverle con l’aggiunta di un nuovo oggetto, ossia delle vere e proprie etichette.

Le etichette funzionano praticamente allo stesso modo delle cornici, ma senza i piccoli fastidi che queste ultime presentano. In particolare, la dimensione delle etichette si adatterà a qualsiasi blocco sul quale queste vengono posizionate. In più, non dovrete più “schivare” le cornici per poter aprire le vostre ceste: con le etichette è possibile aprirle anche mirando direttamente a esse, rendendo questo piccolo processo decisamente più rapido. È inoltre possibile usare le sacche d’inchiostro luminescenti qualora ne aveste bisogno, e si può persino cambiare il colore delle etichette, per una maggiore personalizzazione.

#10 — Tectonic

Modloader: Forge | Fabric

Versioni: 1.19.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 27 ottobre 2022

Minecraft

Tectonic cambia drasticamente la generazione dei mondi su Minecraft, andando non solo ad ampliarla enormemente, bensì rendendola più variegata e particolare. Queste modifiche vanno a ritoccare pressoché tutti i biomi presenti all’interno del gioco, compresi anche elementi aggiuntivi come gli alberi o i fiumicelli, e in più la mod implementa anche 20 nuovi biomi, tra località completamente nuove e altre rivisitate.

Il risultato è che giocare con la Tectonic installata ci farà incappare in decine e decine di panorami mozzafiato e tutti da esplorare. Alla luce di ciò, questa mod è ottima per chi magari si è stancato di vedere sempre gli stessi biomi, ma anche per chi vuole portare la sua esperienza su Minecraft al livello successivo.

E con quest’ultima mod, la lista termina qui. Quale tra queste ha attirato maggiormente la vostra attenzione? Le proverete? Fatecelo sapere con un commento! Ne approfittiamo anche per rimandarvi alla classifica del mese di settembre.