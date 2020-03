Control: arriva a marzo il primo DLC The Foundation

Nella serata di ieri il team di sviluppo di Remedy Entertainment ha confermato che Control verrà espanso con nuovi contenuti e diversi miglioramenti durante il mese di marzo. Insieme al primo DLC a pagamento The Foundation, il gioco d’azione in terza persona dalle componenti soprannaturali vedrà anche l’arrivo di un aggiornamento che apporterà al titolo diverse migliore, soprattutto alla mappa di gioco.

Ad annunciare il tutto è stato il direttore delle comunicazioni di Remedy, Thomas Puha, che ha dichiarato sul proprio profilo Twitter ciò che segue: “il DLC The Foundation verrà rilasciato questo mese, mostreremo qualcosa e ne parleremo molto presto. Inoltre Control riceverà anche l’aggiornamento di marzo, che andrà a proporre una mappa migliorata e verranno effettuati altri miglioramenti richiesti dalla community per aumentare la qualità generale del titolo.”

The Foundation is coming this month, we will show and talk about it soon. @ControlRemedy will also get is March update with that which will have things like an improved map and some other requested quality of life improvements. Bummed about not going to GDC and SXSW tho 😭

