Control: poteri, proiettili e distruzione nel nuovo trailer

È stato rilasciato il nuovo trailer di Control che ci permette di vedere in azione la protagonista mentre si esibisce nell'uso dei poteri e della sua arma.

Fra non molto arriverà sulle nostre piattaforme da gioco Control, la nuova avventura d’azione di Remedy Entertainment, già creatori di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break. Nei panni di Jesse Faden, neo direttrice del Federal Bureau of Control, dovremo esplorare la sede del FBC mentre ci confrontiamo con una grave minaccia soprannaturale, l’Hiss. Per farlo, avremo a disposizione un’arma unica nel proprio genere, in grado di trasformarsi in molteplici bocche da fuoco. Inoltre, Jesse è dotata di capacità paranormali, sopratutto telecinetiche, che le permettono di controllare gli oggetti attorno a lei.

Ora, Remedy Entertainment ha rilasciato un nuovo video nel quale possiamo vedere la protagonista in azione mentre si esibisce nell’uso delle proprie capacità. L’arma, partendo come una semplice pistola, può divenire un fucile a pompa o una mitraglietta a seconda delle necessità del momento: già sappiamo che potremo “equipaggiare” un numero limitato di forme, ma nel corso del gioco ne otterremo molte.

Come dice il video, però, dovremo anche sfruttare i nostri poteri per attaccare e per difenderci. Possiamo infatti lanciare oggetti contro i nemici oppure sollevarli di fronte a noi per creare ripari mobili. Anche durante l’esplorazione dovremo interagire con l’ambiente, ad esempio riposizionando degli oggetti per poter avanzare.

Vi ricordiamo che Control sarà disponibile a partire dal 27 agosto 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Diteci, cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Vi ha colpito, oppure avete ancora dei dubbi sul nuovo gioco di Remedy Entertainment? Mentre attendiamo l’uscita, inoltre, possiamo (ri)leggere la nostra anteprima di Control.