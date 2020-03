Control: ecco il trailer del primo DLC The Foundation

Durante la scorsa settimana, Remedy Entertainment ha annunciato la data di uscita del primo DLC di Control. The Foundation porterà Jesse Faden ancora più a fondo all’interno del Bureau, andando a scoprire cosa si cela nella zona sotterranea della Oldest House. Il primo DLC prettamente narrativo della più recente opera di Remedy si è oggi mostrato con un trailer che ci mostra più nello specifico a cosa andremo incontro.

Ciò che emerge dal nuovo trailer, e dai primi dettagli che sono stati pubblicati nel Playstation Blog, è come il piano astrale sia in conflitto con la realtà di Control, quindi spetta a Jesse Faden indagare nelle fondamenta dell’edificio per scoprirne le cause. Oltre a proporre una nuova aerea, The Foundation darà ai giocatori una nuova campagna fatta di missioni principali e secondarie e il tutto porterà la longevità del primo DLC a un totale di circa 5 ore.

Anche in termini di gameplay, The Foundation apporterà al titolo tutta una serie di aggiunte. Per esempio Jesse avrà a disposizione anche alcune nuove abilità che le permetteranno di alterare diverse strutture. Oltre a ciò, il DLC andrà anche a migliorare alcune funzionalità della mappa, proprio come chiesto a gran voce da una grandissima fetta della community.

Vi ricordiamo che il DLC The Foundation uscirà il prossimo 26 marzo su PlayStation 4 e PC (via Epic Games Store). Per quanto riguarda la versione Xbox One del contenuto, i giocatori della console Microsoft dovranno attendere fino al 25 maggio. Siete pronti a scoprire nuovi e agghiaccianti misteri nascosti all’interno del Bureau? Raccontateci le vostre aspettative nella sezione dedicata ai commenti.