Control: data di uscita del primo DLC svelata

Remedy ha finalmente annunciato il nuovo DLC per la loro ultima fatica: Control. The Foundation, questo il nome del contenuto aggiuntivo, è stato svelato grazie a un teaser che ci informa sulla data di lancio e che ci presenta tutto ciò che c’è di nuovo per questo action con sfumature paranormali. Il primo a parlare è stato Thomas Puha, direttore della Comunicazione in Remedy, quando ha asserito, solo pochi giorni fa, che il supporto al gioco avrebbe trovato seguito nel mese di Marzo. Dichiarazione, a tutti gli effetti, impossibile da smentire: il DLC uscirà il 26 Marzo 2020.

Oltre all’espansione della trama, con nuovi indizi che ci permetteranno di proseguire le indagini sulla scomparsa di Helen Marshall, l’aggiornamento comporterà l’arrivo di una serie di migliorie sul gameplay: tra queste è stata già comunicata una mappa in versione rinnovata in aggiunta ad altri miglioramenti generali.

Attendiamo insieme, da adesso in poi, di conoscere ulteriori dettagli sul primo DLC diretto a Control sperando di trovare degli aggiornamenti concreti che valgano l’acquisto della spesa.

Nonostante Control sia colmo di paranormale, Remedy rimane attaccata alla realtà del momento, infatti ha pubblicato attraverso i social un tutorial che spiega agli agenti del Federal Bureau of Control come dovrebbero lavarsi le mani in maniera corretta, con annessa la scena della dissoluzione, proprio come la coscienza degli agenti contagiati dalla misteriosa forza sovrannaturale Polaris. Noi, invece, ci siamo beccati Barbara D’Urso. A chi troppo e a chi niente.

Alcune voi, per concludere, vedono il team di sviluppo finlandese alle prese con la progettazione del sequel di Control, anche se in questo momento rientriamo nel campo delle speculazioni e dei rumor. Tra piani astrali, poteri da metaumani, e misteri da scoprire Control potrebbe essere esplorato in più declinazioni, gli spunti sono davvero tanti, ma per saperne di più sulla trama, giocheremo anche tutti i DLC, poco ma sicuro!