Core: crea giochi e guadagna, ecco la piattaforma di Manticore

Creare videogame è sempre più alla portata di tutti. Gli appassionati cercano sempre di più di approcciarsi al mercato con produzioni indipendenti, anche senza avere preparazioni adeguate. Uno degli strumenti che più facilitano questo tentativo è Core, un ambiente digitale multigiocatore gratuito creato da Manticore Games. La fase Open Alpha è iniziata quattro mesi fa e ha dimostrato che in pochi minuti si possono ideare, pubblicare e giocare a videogame multigiocatore di massima qualità, supportati da Unreal Engine.

Manticore Games ha puntato sin dall’inizio a introdurre una grande novità nel settore dello sviluppo e della creazione di videogame: è proprio quello che anni fa è accaduto con YouTube, che ha rivoluzionato la creazione di video, e Instagram, che ha cambiato il modo in cui condividiamo le foto. Creare una piattaforma, però, non è sufficiente: servono i creativi che vi si dedichino. Per rendere più interessante Core, quindi, Manticore ha deciso di monetizzare le creazioni.

Come funziona? Più persone giocano al tuo videogame, più vieni pagato. Precisamente, il creatore ricevere 3 dollari moltiplicati per il numero medio degli utenti unici giornalieri dell’ultimo mese. Se la media è quindi di 500 utenti unici giornalieri, si ottiene 1.500 dollari al mese. Se sono 1.000 utenti unici giornalieri, si guadagna 3.000 dollari al mese.

Si è scelto di optare per un sistema diretto, legato unicamente al numero di utenti, per semplificare la gestione dei giochi. Manticore non ha voluto quindi inserire abbonamenti o chiedere agli utenti di creare un elaborato catalogo di microtransazioni. Per ora, sono circa 100 le posizioni aperte per questo programma che parte da una cifra di un milione di dollari. Varie posizioni sono però già state reclamate da giocatori in alpha e vincitori di contest.

Se volete approcciarvi a Core già ora e provare ad attirare l’attenzione degli sviluppatori, però, potete raggiungere il sito ufficiale.