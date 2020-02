Coronavirus: Facebook si aspetta problemi con la produzione di Oculus Quest

Si torna, purtroppo, a parlare del Coronavirus e del suo impatto sul mondo videoludico. Come vi abbiamo già raccontato, l’epidemia cinese sta creando non pochi problemi alla produzione di hardware e allo sviluppo di videogiochi: uno degli ultimi grandi nomi ad esempio è The Outer Worlds, che in versione Switch è rimandato a data da definirsi. Non dimentichiamoci che vari eventi, come il Taipei Game Show, sono stati rimandati o cancellati. Un report finanziario, inoltre, afferma che PS5 e Xbox Series X potrebbero uscire più tardi del previsto. Ora, inoltre, anche Facebook segnala problemi.

La società ha infatti avvertito che la produzione di uno dei suoi headset per realtà virtuale, Oculus Quest, potrebbe subire rallentamenti a causa del Coronavirus. In un comunicato ufficiale, ha spiegato che la mancanza di scorte è dovuta alle notevoli vendite in alcune regioni ma che il contagio cinese potrebbe “rendere ancora più difficile” ottenere il proprio device.

“Stiamo prendendo alcune precauzioni per assicurare la sicurezza dei dipendenti, dei partner di produzione e dei clienti: stiamo monitorando la situazione da vicino. Stiamo lavorando per ripristinare la produzione il prima possibile.” Questo è quanto detto da Facebook.

Ovviamente Facebook non è l’unica compagnia condizionata dal Coronavirus. Oltre a sviluppatori come Virtuous (che stava lavorando al suddetto The Outer Worlds), anche società come Apple e Nintendo si aspettano problemi di approvvigionamento. Ovviamente in questo momento la priorità rimane contenere il contagio ed evitare che ulteriori persone di ammalino.