Coronavirus: Faker dona 25.000 dollari alla Community Chest of Korea

La “Community Chest of Korea“, organizzazione no profit per la ricerca sul Coronavirus, ha ricevuto una donazione pari a 25.000 dollari da parte di uno dei più grandi giocatori a livello professionistico di League of Legends, il famosissimo MOBA di Riot Games. Stiamo parlando di Lee Sang-Hyeok, conosciuto in ambito gaming col nome di “Faker“.

In seguito alla donazione, il talentuoso giocatore ha così commentato: “Mi sono sentito devastato per coloro che lavorano giorno e notte per combattere il Coronavirus. Volevo davvero aiutare tutti coloro che si occupano di combattere questa epidemia e sentivo che donare alla Community Chest of Korea era la scelta giusta da fare. Spero che chi può, si unisca alla lista dei donatori per superare questa terribile situazione…“.

코로나 바이러스 감염증-19 확산방지를 위해 노력하시는 모든 분들을 응원합니다. 서로가 어느 위치에 있든 다 함께 힘을 모아 이 사태를 이겨내고 정말 필요한 지원이 이뤄졌으면 합니다.#힘내라대한민국 #힘내라대구경북 #고마워요_의료인여러분 #꼼꼼히손씻기 #기침예절 pic.twitter.com/plPmLe6br1 — T1 Faker (@faker) March 9, 2020

Il ragazzo ha fatto sapere di aver intenzione di continuare il percorso di donazione intrapreso oramai anche da moltissimi altri giocatori professionisti della LCK (il campionato di League of Legends coreano attualmente sospeso a causa del virus). Il settore dell’esport, come tanti altri eventi annullati, è stato duramente colpito dall’epidemia. Di conseguenza, tantissime sono state le donazioni anche da parte di altri giocatori professionisti di League of Legends. Ci riferiamo a DragonX, Bdd e Chovy, i quali hanno deciso di destinare parte dei loro guadagni alla ricerca per la lotta al Coronavirus.

Per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che il campionato coreano di League of Legends è stato annullato a data da destinarsi a causa di una probabile esposizione al virus della stessa presentatrice dell’evento. Gli organizzatori hanno subito pensato di sospendere il campionato per garantire la sicurezza al pubblico e a tutti i team partecipanti. La ragazza successivamente è stata mandata in ospedale e sottoposta ad alcuni test che sono risultati negativi. In seguito ha potuto lasciare la quarantena, ma in ogni caso non potrà tornare a lavorare subito attivamente nella LCK.