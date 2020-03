Coronavirus: l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci consiglia di giocare per superare questo periodo

Siamo nel bel mezzo di una pandemia globale e le nazioni di tutto il mondo stanno lottando per affrontare l’epidemia di coronavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità, in seguito ad una riunione, ha fatto avere tramite i media alcune raccomandazioni sulla gestione del COVID-19, i consigli dati riguardano alcune azioni che gli individui possono intraprendere durante questo periodo di quarantena. L’OMS ha fatto sapere che, per evitare di aumentare il contagio tra le varie persone, si dovrebbe passare il tempo libero che abbiamo a disposizione nelle nostre case “giocando”.

Il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom ci consiglia di “occuparti della tua salute mentale”. È normale in questi giorni sentirsi notevolmente stressati, confusi o spaventati per questo periodo di quarantena che ognuno di noi sta vivendo per poter riuscire a sconfiggere il coronavirus. Comunicare tramite i Social o con videochiamate con le persone che si conoscono e delle quali si ha fiducia può essere di aiuto per superare questa crisi. Anche aiutare le altre persone può essere un aiuto tanto per loro quanto per noi. Essere compassionevoli può avere infatti lo stesso effetto di una medicina dal punto di vista psicologico.

Cosa si può fare quindi? “Ascoltare la musica, leggere un libro o giocare”. Chiaramente molte persone, in seguito all’allontanamento dei contatti umani, hanno già ascoltato l’ultimo consiglio. Steam come effetto della quarantena continua a macinare record in tal senso e sono sempre più le persone che sono presenti contemporaneamente nei loro server.

Tra le raccomandazioni dell’OMS ovviamente non viene a mancare anche la giusta dose di attività fisica, che si può comunque effettuare, nonostante si è impossibilitati ad uscire di casa. È quindi importante fare attenzione alla propria salute fisica durante l’epidemia, mangiare bene, limitare l’assunzione di alcol o zucchero e evitare il fumo. E voi come state affrontando questo periodo difficile per tutti? Pensate che giocare possa aiutare a superare la noia dettata da queste giornate chiusi in casa? Fateci sapere con i vostri commenti!