In un mondo in cui diversi sviluppatori si affanno per trovare nuove idee, i modder sono sempre un passo avanti. E così, grazie alla genialità di due autori, Counter-Strike è appena diventato una sorta di Mario Kart, ma anche un “clone” di Rocket League. Con dei razzi veri, ovviamente.

Counter Strike Global Offence CS: GO

Confusi? Lo eravamo anche noi in prima battuta, ma lasciateci spiegare. Questa mod si chiama CSGO Kart e trasforma lo shooter tattico competitivo in una sorta di Mario Kart. I modelli poligonali dei soldati non ci sono più e per poter conquistare le bandiere e fare così punti è necessario lanciarsi in una folle corsa con dei kart. Al momento la mod è ancora in fase molto embrionale, tanto che è presente solo una mappa, ma ci sono diversi punti di forza che la rendono quasi un must have da avere per la sua particolarità.

Giocare a Counter-Strike utilizzando dei kart può appare una forzatura (e anzi, quasi sicuramente lo è), ma la realtà è che CSGO Kart è una mod che funziona. E funziona davvero bene: non si limita a farci guidare un singolo kart, ma la mappa è costellata di potenziamenti come lo speed boster, le munizioni (in questo caso dei razzi), dei portali che permettono di spostarsi da un punto a un altro e anche dei kit medici. Insomma, ci sono tutti gli elementi che rendono un gioco racing arcade di successo, con la differenza che qui l’obiettivo non è tagliare il traguardo, ma conquistare una bandiera.

Se siete interessati a provare questa particolare mod, il nostro consiglio è ovviamente quella di scaricarla e installarla. Per poter provare questa esperienza, vi basterà avere installato il gioco e recarvi sul Workshop a questo indirizzo. Restate sintonizzati su Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.