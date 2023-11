Volete giocare a una versione preliminare di Left 4 Dead? Vi basta avviare Counter Strike

Una scoperta incredibile ha movimentato la community di Counter Strike in seguito all'ultimo aggiornamento rilasciato da Valve. Alcuni giocatori, difatti, avrebbero scovato un prototipo, molto primitivo, del celebre Left 4 Dead, rilasciato accidentalmente da Valve assieme all'ultimo update per Counter Strike.

Questi giocatori hanno avuto modo di esplorare una versione molto grezza, denominata "Terror Strike", che presentava un'esperienza complessiva decisamente embrionale incompleta, seppur affascinante in termini meramente storici.

Il content Creator Gabe Follower ha rivelato che questa gemma nascosta, precedentemente ignota, era stata erroneamente inclusa da Valve nell'aggiornamento, mettendo in luce come gli sviluppatori avessero inizialmente testato le proprie idee sfruttando Counter-Strike: Condition Zero del 2004 come base di partenza per Left 4 Dead.

Terror Strike è più vecchio di zombie_city e del filmato trapelato di L4D, entrambi basati su Counter-Strike: Source. Zombie_city era stato originariamente costruito per Counter-Strike: Condition Zero e poi portato su CSS, ma non avevamo mai visto alcun contenuto effettivo dell'era CZ di Left 4 Dead, almeno fino ad ora. Gabe Follower

Il filmato emerso ha mostrato un prototipo estremamente basilare, con dei semplici soldati che fungevano da "placeholder" per i futuri zombi, attaccando i giocatori con coltelli e tentando di soverchiarli con i loro attacchi corpo a corpo.

Nonostante il codice di Terror Strike sia stato prontamente rimosso da Valve, alcuni fan sono riusciti a recuperare i file dll della versione 1.6 e, con un po' di olio di gomito, hanno creato una "mod" basata su Condition Zero, la quale può essere scaricata anche nella descrizione del video qua sopra.

Left 4 Dead, alla fine, ha preso una forma definitiva, debuttando su PC e Xbox 360 nel 2008. Tuttavia, Valve, consapevole di alcune problematiche tecniche, decise di lanciare l'anno successivo il sequel, Left 4 Dead 2, inizialmente pensato come espansione, riscuotendo un successo straordinario.