Crash Bandicoot 4: primo gameplay svelato, ecco il video

Ormai non è più un segreto, Crash Bandicoot 4 It’s About Time è realtà e sta per essere annunciato ufficialmente questo pomeriggio. Negli scorsi giorni sono stati diversi gli indizi che hanno fatto pensare al ritorno di un nuovo Crash dopo anni di assenza, a parte le riedizioni dei primi tre classici e di Crash Team Racing. Un nuovo gioco con protagonista il marsupiale arancione è quindi a un passo dall’essere presentato e nell’attesa sul web è apparso un primo spezzone di gameplay.

All’interno di una delle ultime storie Instagram pubblicata dal noto rapper Quavo dei Migos, è possibile scrutare per qualche secondo una portzione di gameplay di Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Dificile provare a capire così in anticipo quali saranno le novità introdotte da Toys for Bob in questo nuovo capitolo del brand platform, ma dal poco che si può intravedere dalla storia si può notare come il rapper stesse provando un livello molto vicino al mood e ai colori dei primi titoli usciti negli anni ’90.

La cosa che sta incuriosendo gli appassionati però, è l’hashtag che accompagna il contenuto video che ha proposto Quavo. #Crashpartner sembra suggerire che il rapper americano abbia un ruolo all’interno del gioco, magari con un brano esclusivo prodotto proprio per accompagnare le disavventure di Crash in questo suo ritorno in pompa magna con un titolo principale, tipo di produzione che mancava da Crash il Dominio sui Mutanti uscito nel 2008.

L’appuntamento è quindi fissato per le ore 17:oo di questo pomeriggio, quando finalmente assisteremo all’annuncio ufficiale di Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Cosa ne pensate di quel poco che si è intravisto del gameplay del prossimo Crash Bandicoot? Vi aspettate qualche novità in particolare da questo ritorno?