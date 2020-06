Crash Bandicoot 4, ufficiale: data di uscita e trailer svelati

I rumor lo avevano fortemente anticipato, Activision stessa aveva rilasciato diversi indizi e la scorsa settimana è spuntato in rete anche un leak con la copertina e una descrizione del gioco. Questa mattina, infine, è trapelato in rete un frammento di gameplay ma solo ora abbiamo finalmente ottenuto un annuncio ufficiale dagli sviluppatori. Ecco a voi tutti i dettagli su Crash Bandicoot 4 It’s About Time, sviluppato da Toys for Bob.

La presentazione è iniziata subito dopo un concerto di Outer Wilds. Crash Bandicoot 4 It’s About Time è stato presentato con un nuovo trailer che mostra molteplici ambientazioni. Come già sapevamo, si tratta di un gioco completamente nuovo con nuovi livelli, poteri, nemici e meccaniche di gameplay, ma lo stile del gameplay è sempre quello che i fan hanno amato nel corso degli anni e nuovamente vissuto tramite il remake dei primi tre giochi.

Inoltre, alla fine del trailer è stata confermata anche la data di uscita di Crash Bandicoot 4 It’s About Time: il 2 ottobre 2020. Subito dopo, uno sviluppatore di Toys for Bob ha spiegato che il titolo è un gioco di parole: “It’s About Time” si può tradurre con “Era ora!” ma significa letteralmente “È riguardo il tempo”, in quanto il gioco parla proprio dei viaggi nel tempo. Inoltre, ci saranno vari poteri legati alla manipolazione temporale, ad esempio rallentando i nemici nell’ambiente per riuscire a superare gli ostacoli.

Lo sviluppatore ha inoltre spiegato che lo scopo del gioco è proseguire sullo stile dei vecchi capitoli, puntando molto sulla densità del gameplay. Ci saranno inoltre vari personaggi oltre a Crash e Coco, come Doctor Neo Cortex, con abilità diverse che cambiano il gameplay. Ci saranno molteplici maschere, ognuna con capacità uniche e, sopratutto, un proprio stile e una propria personalità.

Diteci, cosa ne pensate di questo primo trailer di gameplay ufficiale? Crash Bandicoot 4 It’s About Time vi sembra interessante, oppure avreste preferito se gli sviluppatori avessero adottato uno stile differente?