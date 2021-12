Crash Bandicoot: nuovo gioco in sviluppo? Toys for Bob da i primi indizi

Il ritorno di Crash Bandicoot con il recente quarto capitolo della saga principale ha fatto scoppiare nuovamente la mania per il marsupiale arancione nato negli anni ’90. I ragazzi di Toys for Bob sono riusciti a confezionare un quarto capitolo con tutti i pregi della prima trilogia targata Naughty Dog, andando allo stesso tempo a inserire una serie di novità che hanno reso il titolo recente un vero e proprio cult istantaneo per gli amanti del platform tridimensionale.

Ora, i ragazzi di Toys for Bob hanno dichiarato di star dando supporto allo sviluppo del franchise di Call of Duty, e questa notizia ha destabilizzato non poco i fan di Crash che speravano in un nuovo titolo del platform dopo la quarta iterazione. A riaccendere le speranze, però, è lo stesso team di sviluppo, il quale ha lasciato diversi indizi su un possibile nuovo Crash Bandicoot in sviluppo tramite una serie di offerte di lavoro recenti.

Toys for Bob ha elencato diverse offerte di lavoro sul suo sito, tra le quali spuntano posizioni aperte come Senior Concept Artist per un gioco che non sarà un Call of Duty. Altre offerte di lavoro menzionano specificamente ruoli legati al brand FPS di Activision, suggerendo però, che lo studio sta lavorando anche a qualcosa che non è correlato alla serie di sparatutto in prima persona.

Ad oggi, purtroppo, non abbiamo ancora notizie ufficiali su un prossimo Crash Bandicoot in sviluppo, e nemmeno i tanti rumor sul vociferato Wumpa League hanno trovato ancora conferme. Sembra quindi che ci toccherà pazientare ancora un po’.