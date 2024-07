Crash 5 cancellato? Rivelate le indiscrezioni dal team di sviluppo

I fan di Crash Bandicoot dovranno attendere ancora un bel po' prima di poter vedere il loro eroe preferito in una nuova avventura. Infatti, sembra che il quinto capitolo della serie fosse in sviluppo ma, per ragioni ancora sconosciute, è stato cancellato.

La software house Toys for Bob, nota per aver curato il ben ricevuto Crash 4 e l'esperimento multiplayer Team Rumble, era considerata la più probabile per lo sviluppo di questo nuovo capitolo. Tuttavia, come riportato da TheGamer, Nicholas Kole, character designer che ha lavorato precedentemente con lo studio, ha condiviso la notizia della cancellazione del gioco, che tutti credevano fosse il continuo della serie di Spyro, rivelando successivamente che si trattava invece di Crash Bandicoot 5.

Kole ha espresso un sentimentale dispiacere per la cancellazione:

"Un giorno le persone sapranno del Crash 5 che non è mai esistito e ciò spezzerà i loro cuori".

Qual è il futuro di Crash Bandicoot?

Questa inattesa notizia giunge in un momento di grandi cambiamenti per Toys for Bob, che ha deciso di tornare a essere uno studio indipendente in seguito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox. È possibile, quindi, che questa transizione abbia influenzato la decisione di cancellare il progetto in favore di nuove direzioni e strategie sotto la nuova amministrazione.

Le proprietà intellettuali di Crash e Spyro appartengono ora a Xbox, che avrà il compito di decidere il destino futuro di questi amati personaggi. Alcuni indizi erano appariti anche su un misterioso teaser sul sito ufficiale di Toys for Bob, ma a questo punto sembra chiaro che non fosse collegato a Crash Bandicoot.

Ovviamente, rimaniamo in attesa di ulteriori annunci ufficiali da parte dei team coinvolti che potrebbero illuminare le circostanze dietro la cancellazione di Crash 5 e le prossime mosse per il futuro della serie.