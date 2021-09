Crash Bandicoot: Wumpa League si avvicina, strana pignatta mandata agli streamer

Dopo il fenomenale ritorno di Crash Bandicoot con il recente quarto capitolo, gli amanti del marsupiale arancione hanno potuto confrontarsi finalmente con un gioco degno della trilogia classica di Naughty Dog nata sulla prima PlayStation. Dopo un’operazione di rinascita del personaggio, sembra che Activision sia fortemente interessata a delineare un futuro roseo e ricco di nuovi giochi ambientati nell’universo del folle bandicoot.

Ormai conosciamo benissimo il modus operandi di Activision quando si tratta di pre-annunciare un prodotto di punta. Già in passato, proprio con il brand di Crahs Bandicoot, la compagnia americana aveva mandato a diversi streamer vari oggi che presagivano l’arrivo di qualche annuncio in particolare. Ora ci risiamo, con uno streamer che ha voluto farci sapere di aver ricevuto una strana pignatta dallo stile inequivocabile.

Questo significa che siamo a ridosso di un nuovo importante annuncio per la saga di Crash Bandicoor? Probabile dati i precedenti, ma non così scontato. La pignatta potrebbe riferirsi al tanto chiacchierato progetto Wumpa League, che dai tempi di Crash Bandicoot 4 ha cominciato ad infestare le discussioni degli appassionati del brand. Si sa ancora poco o nulla di questo fantomatico nuovo progetto, ma il logo e il nome Wumpa League sono apparsi già più volte in rete, anche in panel ufficiali tenuti dal director dell’apprezzato quarto capitolo.

Per il momento tutto tace, ma c’è un ultima cosa, non da poco conto, che va fatta notare. Giusto domani 9 settembre cade il venticinquesimo anniversario del primo storico capitolo di Crash Bandicoot e per coincidenza alle 22:00 si terrà il PlayStation Showcase. Ora, la pignatta potrebbe far riferimento proprio a questa celebrazione, ma non è detto che la data di domani possa riservarci anche l’annuncio di questo tanto vociferato progetto Wumpa League.