Crash Team Racing Nitro-Fueled torna ad essere il gioco più venduto in Italia

Crash Team Racing Nitro-Fueled risultato essere ancora una volta il gioco più venduto sul mercato italiano anche nella settimana 29 del 2019.

Molte volte, l’operazione nostalgia ha fatto riportare sulle nostre console capolavori che ci hanno emozionato e divertito negli anni passati. Molti giocatori sentono la mancanza dei bei tempi, specialmente quando si parla di PlayStation 1 e di tutta quella lineup di titoli, che ci ha fatto passare interi pomeriggi a giocare con amici in casa anziché andare al parco a giocare a calcetto. È questo il caso di Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Annunciato il 7 dicembre dell’anno scorso, e presente sul mercato videoludico dal 21 giugno di quest’anno, il fantastico simulatore di guida ambientato nel mondo di Crash Bandicoot ha scosso gli animi ed il mercato. Dopo Spyro Reignited Trilogy, Crash Team Racing Nitro-Fueled si è presentato come un remake del già divertentissimo Crash Team Racing del 1999.

Notizia dell’ultima ora è che il nuovo remake è risultato essere ancora una volta il gioco più venduto sul mercato italiano anche nella settimana 29 del 2019. In seconda posizione torna Grand Theft Auto V, che precede Call of Duty: Black Ops 4 e Super Mario Maker 2. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order è quinto, davanti a Red Dead Redemption 2 e Horizon Zero Dawn.

Classifica italiana settimana 29 (per piattaforma)

Crash Team Racing Nitro-Fueled (PS4) Grand Theft Auto V (PS4) Call Of Duty: Black Ops 4 (PS4) Super Mario Maker 2 (Switch) Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) Red Dead Redemption 2 (PS4) Horizon Zero Dawn (PS4) Minecraft: Nintendo Switch Edition (Switch) Minecraft: Playstation 4 Edition (PS4) F1 2019 (PS4) Kingdom Hearts 3 (PS4) Tom Clancy’S Rainbow Six Siege (PS4) Motogp 19 (PS4) Mortal Kombat 11 (PS4) Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4) Days Gone (PS4) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Assassin’S Creed Odyssey (PS4) Nba 2K19 (PS4) Crash Team Racing Nitro-Fueled (Switch)

Classifica italiana settimana 29 (aggregata)

Crash Team Racing Nitro-Fueled Grand Theft Auto V Call Of Duty: Black Ops 4 Red Dead Redemption 2 Super Mario Maker 2 Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order Horizon Zero Dawn F1 2019 Minecraft: Nintendo Switch Edition Minecraft: Playstation 4 Edition Kingdom Hearts 3 Tom Clancy’S Rainbow Six Siege Mortal Kombat 11 Motogp 19 Fifa 19 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Rocket League Assassin’S Creed Odyssey Days Gone Nba 2K19

Come è possibile vedere dalle classifiche sopra riportate, i dati forniti da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data) promosso dalla federazione europea ISFE, mostrano anche le edizioni per Nintendo Switch e PS4 di Minecraft occupare rispettivamente la settima e l’ottava posizione, mentre F1 2019 e Kingdom Hearts 3 chiudere la top 10.