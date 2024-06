Crime Boss Rockay City Cagnali's Order | Recensione del nuovo DLC

Più di un anno e mezzo fa vi parlavamo per la prima volta di Crime Boss Rockay City, gioco sviluppato da Ingame Studios ed edito da 505 Games che si fregia della presenza al suo interno di star del calibro di Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo e Chuck Norris. Uno sparatutto soprattutto cooperativo in cui nei panni di talentuosi criminali dovremmo portare a termine complesse missioni, in un genere che è stato reso celebre dai vari Payday.

Dopo essere sbarcato a marzo dell’anno scorso su Epic Games Store e qualche mese dopo su PS5 e Xbox Series, Crime Boss Rockay City ha fatto il suo esordio lo scorso 18 giugno anche su Steam. Un lancio arricchito da un nuovo DLC, che prende il nome di Cagnali’s Order e che vede i giocatori scontrarsi, oltre che con le forze dell’ordine, anche con i pericolosissimi e super avanzati automi della Cagnali Industries. Crime Boss Rockay City giunge, quindi, su una nuova piattaforma con tante nuove sfide e noi non abbiamo potuto evitare di provarle per raccontarvele in questo articolo.

Un percorso in netto miglioramento

Prima di gettarci sulle novità di Cagnali’s Order è cosa buona e giusta fare un passo indietro e parlarvi del percorso fatto dal titolo di Ingame Studios in questo suo primo abbondante anno di vita. Al lancio, difatti, Crime Boss è stato accolto con reazioni non troppo lusinghiere, con la nostra recensione che ha ad esempio sottolineato come il gameplay non fosse sempre all’altezza e il lato tecnico lasciasse abbastanza a desiderare. Incassate le critiche, lo studio si è rimboccato le maniche e ha continuato a lavorare per rendere la propria opera migliore.

Tra novità contenutistiche e qualitative, infatti, è innegabile come il gioco abbia cambiato marcia e sia riuscito almeno in parte a limare i difetti emersi in fase di recensione. L’intelligenza artificiale dei nemici, ad esempio, è stata migliorata, così come quella che è la gestione della difficoltà del titolo. Da non sottovalutare anche le otto nuove missioni, che rendono il tutto più vario, e il sistema di progressione con tanto di ricompense sbloccabili. Sia chiaro, non stiamo certo parlando di un’operazione di rilancio come quella vista diversi anni fa con Final Fantasy XIV o in tempi più recenti con Cyberpunk 2077, ma quanto fatto da Ingame Studios e 505 Games a riguardo è sicuramente di valore.

Nel caso non abbiate più toccato il titolo da tempo, insomma, è decisamente l'ora di farlo, soprattutto se volete giocarlo su Steam. La versione per la piattaforma di Valve, infatti, vanta anche il supporto a Steam Deck e le immancabili carte collezionabili, con il cross play con la versione per Epic Games Store che è un'altra piacevolissima aggiunta.

Nuove minacce, nuove ricompense

Spostandoci, però, ora sul piatto forte del momento, è indubbio di come sia il nuovo contenuto aggiuntivo Cagnali’s Order a prendersi la maggior parte dei riflettori. Tale espansione porta infatti una serie di nuove minacce a Rockay City, con l'avveniristica Cagnali’s Industries che ha deciso di portare a supporto della polizia i propri automi tanto avanzati quanto minacciosi.

Dei pericoli che si rivelano particolarmente insidiosi, dato che sono in necessari in linea di massima un maggior numero di colpi per abbattere questi nuovi avversari rispetto a quelli classici. Per il resto non aspettatevi sconvolgimenti epocali sul piano del gameplay e della gestione dei nemici, bensì una piacevole variante in grado di dare una ventata d’aria fresca al tutto.

Decisamente riuscite, poi, le nuove missioni introdotte dal contenuto aggiuntivo. In particolare, quella che ci vede chiamati a introdurci all’interno delle fabbriche della Cagnali’s Industries per sabotarle è fatta davvero bene e ci ha convinto alla grande. Non male pure le altre, ma è innegabile come Cagnali’s Fortress, questo il nome della missione in questione, abbia una marcia in più.

A far parte dell’espansione sono poi ovviamente anche altri contenuti come la possibilità di impersonare un robot e una nuova arma, lo Scudomnion. Aggiunte che rendono Crime Boss ancora più degno di essere recuperato; ora anche su Steam