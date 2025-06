La transizione verso Nintendo Switch 2 sta rivelando un problema inaspettato che sta gettando nel panico i collezionisti più appassionati di Pokémon. Diversi utenti stanno segnalando la perdita completa dei loro file di salvataggio durante il trasferimento dati dal vecchio al nuovo sistema, con conseguenze devastanti per chi ha custodito per anni le proprie creature virtuali. Il fenomeno, seppur apparentemente isolato, sta spingendo la community a raccomandare con urgenza l'utilizzo preventivo di Pokémon Home prima di effettuare qualsiasi operazione di migrazione.

Il caso più emblematico è quello raccontato dall'utente ThatOtaku26 su Reddit, che ha descritto la propria esperienza con toni drammatici: il trasferimento dei dati è apparentemente andato a buon fine, senza alcun messaggio di errore, ma all'avvio di Pokémon Scarlatto si è trovato davanti alla schermata di selezione della lingua e creazione del personaggio, come se stesse iniziando una nuova partita. Il file di salvataggio, contenente oltre mille ore di gioco e creature trasferite da titoli vecchi di vent'anni, era completamente svanito.

"Non c'è stato alcun errore nel trasferimento dati, è andato tutto bene", ha scritto l'utente con evidente frustrazione. "Tutti gli altri miei dati Pokémon sono ancora lì, ma non Scarlatto. Avevo mostri dal mio Game Boy Advance originale fino a quelli attuali. Letteralmente vent'anni di dati. Non posso farci niente. Non so nemmeno se voglio continuare a giocare".

Un pattern preoccupante nelle migrazioni

La testimonianza non è rimasta isolata. Altri utenti hanno confermato di aver vissuto esperienze simili, non solo con Switch 2 ma anche durante precedenti trasferimenti tra console della stessa famiglia. Un utente identificato come Grouchy-Cress-215 ha ammesso: "La stessa identica cosa mi è successa quando stavo trasferendo dal mio Switch originale all'OLED. Sono state versate lacrime".

Ancora più grave il caso di Existing-Possible550, che ha perso non solo i salvataggi Pokémon ma l'intera libreria di dati: "La stessa cosa è successa a me, ma letteralmente tutti i miei dati salvati non ci sono più, come Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Mario Kart 8, Pokémon Spada e Scudo, Scarlatto e Violetto, e così via. Devo letteralmente rigiocare tutto dall'inizio".

La peculiarità del franchise Pokémon rende questi episodi particolarmente dolorosi per i fan. A differenza di altri videogiochi, dove perdere un salvataggio significa semplicemente ricominciare la stessa esperienza, i titoli Pokémon permettono di trasferire le creature da una generazione all'altra, creando un legame emotivo che può durare decenni. Molti giocatori custodiscono Pokémon catturati su Game Boy Advance o Nintendo DS, trasferendoli di gioco in gioco come veri e propri compagni digitali.

Il problema è aggravato da una caratteristica tecnica specifica dei giochi Pokémon su Switch. Questi titoli sono tra i pochi a non supportare il sistema di salvataggio cloud integrato nella console, una funzionalità normalmente disponibile per gli abbonati a Nintendo Switch Online. Pokémon: Let's Go Eevee e Pikachu, Pokémon Legends: Arceus, Pokémon Spada e Scudo, oltre a Pokémon Scarlatto e Violetto, sono tutti esclusi da questa protezione automatica.

L'unica alternativa è rappresentata da Pokémon Home, l'applicazione cloud dedicata del franchise che offre un proprio sistema di archiviazione. Il servizio è gratuito per un massimo di 30 creature, ma richiede un abbonamento separato per chi vuole conservare collezioni più ampie. Proprio questa app sta diventando il salvagente raccomandato dalla community per chi si appresta al passaggio generazionale.