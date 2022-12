Attraverso un nuovo video pubblicato da IGN USA possiamo paragonare, in tempo reale, la nuova grafica di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion con quella di Crisis Core Final Fantasy 7 uscito nel 2007. Il confronto è disarmante, come anche i passi in avanti fatti dal settore proprio in questo senso.

Certo, quando si attua un parallelismo del genere è sempre importante contestualizzare il materiale di partenza. L’originale Crisis Core è stato pubblicato su PSP, con tutte le limitazioni che quella specifica console richiedeva all’epoca. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion si prefigge quindi l’obiettivo di rompere questo genere di limitazioni riproponendo il titolo con una grafica foto-realistica, e svecchiandone anche l’anima strutturale, in un certo senso.

Non affatto un remake, quanto una remaster molto curata, almeno in base a quello a cui abbiamo assistito fino a questo momento, ricordandovi che abbiamo adeguatamente approfondito questo nuovo progetto di casa Square Enix nella nostra recensione.

La scelta di restaurare proprio Crisis Core non è stata affatto casuale. Lo sviluppatore nipponico conosce bene l’amore spassionato della community nei suoi confronti. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion riporterà in vita uno dei capitoli più amati in assoluto della serie Final Fantasy, uno spin-off che in brevissimo tempo si è guadagnato il titolo di “cult” immortale, entrando nell’olimpo dei capitoli più apprezzati dalla community.

Tutto questo amore si nota tantissimo anche nella cura che avvolge il nuovo progetto, avendo la possibilità di dare un’ulteriore occhiata al tutto con questo nuovo video di confronto. L’uscita di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion nel mese di dicembre riuscirà nuovamente a rubare il cuore degli appassionati, oppure si risolverà nell’ennesimo esperimento guidato da una nostalgia fuori tempo massimo?