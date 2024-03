Un capitolo della saga di Final Fantasy VII a soli 28€! DA NON PERDERE

Dopo qualche anno di attesa, Final Fantasy VII: Rebirth è finalmente arrivato sugli scaffali e, lo sappiamo, probabilmente molti di voi si sono già tuffati in questa nuova avventura con Cloud e compagni. A tutti gli altri, invece, segnaliamo che per appena 28 euro, è possibile portarsi a casa, oggi, grazie ad una offerta Amazon, un altro importante tassello della cronologia di Final Fantasy VII, ovvero la rimasterizzazione di un titolo prequel, originariamente uscito per PSP, chiamato "Crisis Core Final Fantasy VII", ed avente come protagonista il personaggio di Zack Fair. Chiamato Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, questo titolo, qui in edizione per PS5, è acquistabile ad appena 28,50€, con un calo ulteriore rispetto al precedente abbassamento di prezzo che lo aveva portato ad appena 31,50€! Ed è un bell'affare, specie per i vecchi e nuovi fan.

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, chi dovrebbe acquistarlo?

Ottima e rispettosa rimasterizzazione di un titolo che, anche per la sua esclusiva su PSP, è stato in gran parte ignorato da moltissimi giocatori, oltre ad essere oggi irreperibile, se non per cifre decisamente elevate, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion è un titolo consigliatissimo non solo ai fan della serie Final Fantasy, ma anche a qualsiasi appassionato di JRP, trattandosi di un titolo ben fatto e divertente che, grazie a questa rimasterizzazione, gode oggi di nuova luce, oltre che di un rispetto decisamente doveroso.

Avendo come protagonista Zack Fair, questo episodio racconterà dei momenti che hanno condotto poi agli eventi che portarono al "tradimento" di Sephiroth, oltre che al passaggio di consegne tra Cloud e Zack, almeno secondo quella che era la cronologia di eventi dell'originale Final Fantasy VII.

Si tratta quindi di un titolo essenziale per godere appieno di FFVII Remake e Rebirth? Decisamente no, anche se siamo certi che parte delle informazioni qui contenute sono state poi riprese, e probabilmente rimaneggiate o ampliate, per mettere in piedi l'intero nuovo canovaccio del trittico di giochi attualmente in corso d'opera presso Square Enix. Per questo, dunque, ma anche perché parliamo di un ottimo gioco ad un ottimo prezzo, il nostro consiglio è quello di non lasciarvelo scuffire per nulla al mondo!

