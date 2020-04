Crysis Remastered: Crytek potrebbe voler rimasterizzare l’intera saga

Come probabilmente saprete, recentemente Crytek ha annunciato a sorpresa di essere al lavoro su Crysis Remastered, versione rivista e corretta del capitolo originale che vedrà la luce su Playstation 4, Xbox One, PC e addirittura Nintendo Switch. Considerando il povero lavoro d’ottimizzazione che aveva caratterizzato il capitolo originale, al punto tale che ancora oggi è facile ritrovarsi con un computer incapace di far girare in maniera ottimale la produzione, il suo approdo su Switch fa sperare in un processo di limatura e miglioramento delle performance assai palpabile.

La news, come facilmente immaginabile, ha saputo far schizzare alle stelle l’hype dei fan, i quali sperano che con questo Crysis Remastered la software house possa finalmente rialzarsi dalle ceneri dopo le innumerevoli difficoltà affrontate, le quali avevano addirittura portato al rischio di bancarotta. Insomma, quanto annunciato fa ben sperare per il futuro ma le belle notizie non sembrerebbero essere finite qui. Già negli ultimi giorni, infatti, erano cominciati a circolare alcuni rumor che puntavano il dito sulla possibilità che l’intera saga di Crysis verrà rimasterizzata, voci di corridoio che però, essendo impossibili da dimostrare, sono state velocemente dimenticate.

I always loved Crysis games, and it's exciting to work with Crytek to bring these games to new audiences #Crysis pic.twitter.com/aNlNWCXhlM — Tim Willits (@TimWillits) April 17, 2020

Ebbene, quella che per molti potrebbe apparire come una conferma si è infine palesata sotto forma di un tweet pubblicato sull’account del ben noto Tim Willits di Saber Interactive, il quale ha infatti dichiarato:“Ho sempre amato i giochi di Crysis ed è entusiasmante lavorare con Crytek per poter offrire questi titoli a un nuovo pubblico. Parleremo delle remaster molto presto. Sono davvero felice di vedere come tutti siano così eccitati.”

Il fatto che Willits abbia più volte parlato al plurale ha portato molti a pensare che, effettivamente, Crytek sia intenzionata a rilasciare l’intera epopea di Crysis su current-gen, seppur qualcuno abbia addirittura ipotizzato un’uscita del tutto anche su Playstation 5 e Xbox Series X. Per il momento, comunque, non possiamo far altro che attendere fiduciosi e sperare che il team di sviluppo si sbottoni presto la camicia rivelando qualche succosa informazione sul progetto… o sui progetti.