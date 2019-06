Cuphead: al DLC lavorerà anche un ex-animatore Disney

Grandi notizie per gli amanti di uno dei migliori platform degli ultimi anni: un ex-animatore di Disney si è infatti unito ai lavori per l’attesissimo DLC di Cuphead. L’espansione dell’apprezzatissimo titolo di Studio MDHR, dal nome “The Delicious Last Course“, potrà infatti contare sul supporto del celebre Tim Bancroft.

Il curriculum di Bancroft, animatore presso Disney fino agli anni 2000, è veramente importante. Tra i suoi lavori possiamo trovare infatti alcuni capolavori dell’animazione, come Mulan, Il Re Leone e Pocahontas. Opere conosciute e apprezzate da praticamente tutti.

Proud to announce my involvement with #cuphead and @studiomdhr on the DLC (they had to explain what that was) extension- “The Delicious Last Course”. Getting out the paper and pencil and hitting this one #oldschool 2D pic.twitter.com/nNPFsJ3HUB

