Cyberpunk 2077, CD Projekt RED è immune alla class action

Ad un anno di distanza dal lancio si continua a parlare di Cyberpunk 2077, soprattutto per alcuni lati negativi del gioco di casa CD Projekt RED. A dicembre 2020 infatti diverse persone lanciarono una class action nei confronti dello sviluppatore per lo stato del gioco al lancio, soprattutto su PlayStation 4 e Xbox One. Class action che si è conclusa con un accordo tra le parti.

Come riporta The Verge, la settimana scorsa i documenti in merito alla class action erano finiti in tribunale. coloro che avevano partecipato ovviamente ritenevano Cyberpunk 2077 un prodotto incompleto, privo di ottimizzazione e ricco di bug e più in generale vittima di un lancio catastrofico, che ha portato gravi conseguenze sul mercato azionario. La class action, come dicevamo poco sopra, si è conclusa con un accordo tra CD Projekt RED e le persone coinvolte ma a sorpresa il team di sviluppo polacco ha risparmiato decisamente svariati milioni di dollari.

Nonostante tutti i problemi, Cyberpunk 2077 ha guadagnato oltre 300 milioni di Dollari in un solo giorno, ovvero quello di lancio. Per la class action, l’accordo raggiunto prevede da parte di CD Projekt RED il pagamento di soli 1,8 milioni di Dollari. Una cifra sicuramente irrisoria, almeno considerando quanto il gioco ha guadagnato. Certo, qualcuno potrebbe obiettare scrivendo che la software house ha già perso diversi punti in borsa dal 9 dicembre 2020, ma il mercato azionario non è un indice affidabile per garantire la stabilità monetaria definitiva di una società.

L’accordo finale tra i firmatari della class action e il team di sviluppo deve essere ancora finalizzato dal tribunale, ma è oramai solo questione di tempo. C’è tempo infatti fino a gennaio 2022 prima di poter mettere tutto nero su bianco, ma l’accordo tra le parti è oramai raggiunto e difficilmente ci saranno cambiamenti di programma in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.