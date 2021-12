Cyberpunk 2077 abbatte le critiche e diventa gioco dell’anno!

Cyberpunk 2077 ha vissuto un anno straziante sin dal suo primissimo momento in cui ha debuttato. Il suo lancio è stato infatti disastroso, e nel 2021 non è stato da meno: per tutto questo periodo il titolo è stato assalito da aspre critiche, ed era difficile vedere un futuro in cui il gioco avrebbe raggiunto il suo vero potenziale. L’opera è addirittura stata motivo di ben quattro cause legali verso CD Projekt, tutt’oggi in atto anche se la situazione si è leggermente calmata. Nonostante tutto ciò che Cyberpunk 2077 ha dovuto subire, pare che questo sia finalmente sulla retta via.

Il gioco era già verso un periodo di ripresa da un po’ di mesi, e dopo ciò che è successo nell’ultimo periodo ormai è chiaro che sempre più utenti se ne stanno accorgendo: Cyberpunk 2077 sta diventando ciò che gli sviluppatori volevano che fosse sin dal primo giorno. L’opera è infatti stata premiata come Game of the Year da IGN Japan, finendo in prima posizione nella lista dei 10 migliori giochi dell’anno assieme ad altri titoli di punta come It Takes Two, Resident Evil Village e Metroid Dread.

IGN Japan ci tiene a specificare anche il motivo che ha portato loro a fare questa scelta:

[…] Il motivo principale è che Night City è una mappa con un tipo di open world che altri giochi non hanno. Il mondo, creato nei minimi dettagli anche nei cartelli e nei suoi abitanti, ti dà una sensazione speciale anche soltanto camminando in giro. Il gameplay non è nulla di eccessivamente innovativo, ma gli episodi disperati di un futuro crudele imminente nell’affascinante metropoli, e le bizzarre leggende urbane che vanno oltre il nostro senso comune, sono originali. Sono incredibili. Il rapporto tra Johnny Silverhand, messo in scena da Keanu Reeves, e il personaggio del giocatore conferisce una fine matura che ci lascia con una domanda molto profonda: “Cos’è un vero eroe?”. Questo prodotto è un capolavoro che rimarrà nella storia. E ciò è abbastanza.

Per quanto ognuno possa avere la sua sacrosanta opinione, ciò che IGN Japan ha constatato è vero: Cyberpunk 2077 ha molto da far invidia agli altri colossi dell’industria videoludica di questo genere, grazie alla sua originalità e alla sua complessa storia. Che il gioco rimarrà nella storia è indubbio, c’è soltanto da vedere se lo farà per i giusti motivi o meno.